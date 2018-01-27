В районе поисков судна «Восток» в Японском море нашли плот

Предмет, похожий на плот, обнаружил самолет Бе-200 в районе поисков пропавшего в Японском море рыболовецкого судна «Восток».

Как сообщает «Газета.ру» 27 января, о находке рассказал представитель морского спасательно-координационного центра Владивосток. По его словам, с высоты 600 метров заметили предмет, похожий на плот. Чтобы проверить эти данные, в нужную точку направили суда.

Напомним, рыболовецкое судно «Восток», на борту которого находилось 20 человек, перестало выходить на связь утром 25 января. На нем сработал аварийный радиобуй. По данным спасцентра, на месте поисков нашли два спасательных жилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту. Следователи возбудили уголовное дело. Есть версия, что причиной крушения могли стать ловушки для крабов на палубе, из-за которых моряки не могли откалывать лед.