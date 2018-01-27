В Купчино тушили горящий паб
Заведение общепита горело во Фрунзенском районе Петербурга ночью 27 января.
Как сообщили в ГУ МЧС по городу, в час ночи огнеборцев вызвали на улицу Димитрова, 20, корпус 1.
"В помещении кухни кафе обгорела обстановка на площади 4 квадратных метра", – отметили в ведомстве.
С возгоранием справились в 02:16. Информации о пострадавших нет.
Судя по данным открытых источников, по названному пресс-службой адресу располагается одно из заведений известной сети пабов "Толстый фраер".