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Русфонд
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27.01.2018 10:21

Слышать за свой счёт

Большую часть своей жизни Никита слышит окружающий мир при помощи слуховых аппаратов, которые когда-то купила ему мама. Сейчас эта техника стала выходить из строя, что повлекло за собой много проблем, в том числе и с учебой. Врачи подобрали для мальчика цифровые слуховые аппараты, но такие модели за счет государства не предоставляются, а для мамы Никиты они слишком дорогие.
Слышать за свой счёт

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Никита Савченко, 8 лет.

Двусторонняя тугоухость 3–4-й степени.

Требуются слуховые аппараты. Стоимость 319 424 руб.

«Сын начал говорить только в три года. Врачи объясняли: задержка речевого развития стала последствием кист в головном мозге, которые обнаружили у Никиты вскоре после рождения, со временем кисты рассосались. Мы проходили много обследований, но ни один из врачей не предположил, что у сына снижен слух. В три года я отвела Никиту к сурдологу. Выяснилось, что часть звуков сын вообще не слышит, а часть – воспринимает в искаженном виде. Пока оформлялась инвалидность, я сама купила Никите слуховые аппараты. Сын быстро к ним привык, начал хорошо слышать, в результате занятий с логопедом и дефектологом стал четко произносить звуки, расширился его словарный запас. В семь лет сын пошел в обычную школу, сейчас учится во втором классе. Однако слух у Никиты продолжает снижаться. А слуховые аппараты стали выходить из строя: сын в них плохо слышит, ему стало сложно учиться, он не всегда понимает слова учителя. Мы ездили на обследование к сурдологу в Санкт-Петербург, врач подобрал Никите новые мощные слуховые аппараты. Но такая модель за счет госбюджета не предоставляется. А купить приборы у меня больше нет возможности. Одна воспитываю сына. Пожалуйста, помогите!» Ольга Старченко, г. Выборг, Ленинградская область.

Оториноларинголог сурдологического центра «Аудиофон-Нева» Екатерина Самотокина (Санкт-Петербург):

«Для Никиты подобраны цифровые многоканальные слуховые аппараты с возможностью беспроводного подключения к специальному микрофону учителя. Мальчик будет на уроках слышать голос учителя в аппаратах без помех. Прогноз на дальнейшее развитие слухоречевых навыков благоприятный».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс: (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна

WWW.RUSFOND.RU/SPB

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ:

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом", с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и "ВЕСТИ Санкт-Петербург".


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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