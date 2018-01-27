В поселке на Ямале после пожара обрушился жилой дом

Из жилого двухэтажного дома в поселке Пангоды на Ямале пришлось эвакуировать 65 человек, в том числе — 11 детей.

Об этом 27 января пишет РБК. В официальном сообщении регионального МЧС указано только то, что в тушении пожара принимали участие 7 человек личного состава и 3 единицы спецтехники. Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет. Площадь пожара составила 636 кв.м. Как уточняют очевидцы в соцсетях, в результате пожара здание обрушилось и восстановлению не подлежит. Местные власти организовали пункт временного размещения для жильцов сгоревшего дома на базе спортивно-тренировочного зала.