Ударивший стюардессу пассажир получил уголовное дело

Стюардесса летевшего в Америку самолета пострадала от кулаков одного из пассажиров. Билет в бизнес-класс оправданием для хамства не сочли и в поведении мужчины увидели уголовное хулиганство и побои.

Как сообщила 26 января официальный представитель МВД Ирина Волк, отдел дознания линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево квалифицировал инцидент на борту самолета Москва – Нью-Йорк сразу по двум статьям уголовного кодекса. За оскорбления, которые выслушали пассажиры бизнес-класса, и удар, который пришелся по лицу бортпроводницы, 38-летнему дебоширу вменили побои и хулиганство. Санкциями обеих статей предусмотрены не только штрафы и исправительные работы, но и лишение свободы.

Пострадавшая стюардесса написала заявление, и по возвращении на родину распустившего руки пассажира встретили сотрудники транспортной полиции.

Ранее «Фонтанка» писала про драку, которая произошла на рейсе «Аэрофлота» Москва – Нью-Йорк 8 октября. Беспокойным пассажиром оказался директор проектной группы Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Алексей Черекаев. В авиакомпании тогда сообщили, что пассажир, предположительно, был нетрезв: сначала его подвели ноги, и он упал на женщину с ребенком, потом сцепился с другим пассажиром, а после под горячую руку попала бортпроводница. Евразийский фонд стабилизации и развития после этого начал служебную проверку и временно отстранил от работы своего топ-менеджера.