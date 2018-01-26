Задержанный в Петербурге анархист пожаловался на пытки шокером

Предполагаемый участник террористического сообщества Виктор Филинков заявил о примененных к нему сотрудниками ФСБ методах воздействия. Признательные показания, по его словам, выбивались электрошокером и угрозами.

Как сообщила «Фонтанке» 26 января член Общественной наблюдательной комиссии Петербурга Яна Теплицкая, к Филинкову был совершен выезд в следственный изолятор № 3 ФСИН России на Шпалерной улице, традиционно занимаемый фигурантами уголовных дел, которые находятся в производстве УФСБ Петербурга и области.

После посещения был составлен акт, в котором члены комиссии записали свои наблюдения: у Филинкова очевидны свежие телесные повреждения — многочисленные ожоги от электрошокера на бедре и грудной клетке, гематома на щиколотке.

Филинков дал под роспись объяснения. Из них следует, что после задержания 24 августа в аэропорту «Пулково» его посадили в синий микроавтобус и увезли в лесополосу. От него требовали показаний и точности формулировок, обещали новые избиения, наставляли не отказываться от признания в суде при избрании меры пресечения.

С подозреваемым также встречался адвокат Виктор Черкасов. Он пояснил «Фонтанке», что Филинкова вынуждали признаться в участии в террористической организации «Сеть», которая придерживается анархических взглядов, а также в том, что будто бы арестованный состоит в петербургском подразделении под названием «Марсово поле».

«По словам Виктора, его заставили выучить не только этот текст, но и фамилии и имена людей, о которых он раньше не слышал. Эти люди якобы его сподвижники», – уточнил защитник.

Филинкова задержали по уголовному делу, возбужденному по статье 205.4 УК РФ «Участие в террористическом сообществе». Он арестован до 23 марта 2018 года.