На детской площадке в Амстердаме произошла перестрелка

В результате стрельбы на детской площадке на улице Гроте Виттенбургерстраат в Амстердаме погиб один человек, двое пострадали.

Об этом сообщает 26 января De Telegraaf. По данным издания, в перестрелке погиб подросток. По словам очевидцев, нападавшие были одеты в балаклавы. В полиции пока отказываются от подробных комментариев, однако уже заявили, что инцидент не является террористической атакой. «Тогда мы бы распространили сообщение с предупреждением о том, что людям нужно срочно добраться до безопасного места. Эта перестрелка, скорее всего, имеет уголовный характер», – уточнили в полиции.

Bij de schietpartij in Amsterdam zijn een dode en twee gewonden gevallen. Lees meer: https://t.co/b0U295SLeK pic.twitter.com/3iVaKNVWU2 — De Telegraaf (@telegraaf) 26 января 2018 г.

На место прибыли аварийные службы, двое пострадавших госпитализированы.