В Кировском районе 29 домов ждут тепла

Проблемный трубопровод в Кировском районе Петербурга оставил жителей в холодных квартирах вечером 26 декабря. Горячей воды замерзающих горожан обещают не лишать.

Как сообщили «Фонтанке» в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», парение на газоне у дома №14, корпус 1 по улице Маршала Казакова заметили около четырех часов вечера. Нарушение зафиксировали на трубопроводе диаметром 800 мм, который обеспечивает теплом и водой 29 зданий. С девяти часов вечера подачу тепла перевели на пониженные параметры, горячее водоснабжение не ограничивали.

Ремонт тепломагистрали должен продлиться сутки – до девяти вечера 27 января.