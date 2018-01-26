МИД: Россия готовит ответ на новые санкции США

Министерство иностранных дел РФ заявляет о том, что новые санкции США России не страшны.

Сообщение опубликовано 26 января на официальном сайте МИДа. «Если власти США предпочитают рвать экономические и прочие связи с Россией, это их право, как мы оставляем за собой право на ответ. Однако вашингтонским стратегам пора задуматься, что бессмысленной санкционной кампанией, которая не дала и не даст им никаких результатов, а обернется лишь финансовыми потерями для американского бизнеса, они демонстрируют на весь мир собственную беспомощность», – говорится в заявлении МИДа.

Напомним, ранее 26 января США расширили список физических и юридических лиц, попавших под санкции из-за ситуации на Украине. Среди пополнивших черный список: «Силовые машины» Алексея Мордашова, чиновники Минэнерго РФ и связанный с «Сургутнефтегазом» совхоз.

Как следует из сообщения департамента Минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC), 26 января опубликованного на сайте ведомства, в перечень добавили еще 21 гражданина России и Украины, а также девять компаний. Еще 12 компаний попали под дополнительные секторальные санкции. В частности, в список включили «Силовые машины» Алексея Мордашова, подконтрольную «Ростеху» «ВО «Технопромэкспорт» и её гендиректора Сергея Топор-Гилку, дорожно-строительную компанию «ВАД» вместе с гендиректором Валерием Абрамовым и первым заместителем Виктором Переваловым, польскую Doncoaltrade.

Также в перечень попали 12 организаций, связанных с ОАО «Сургутнефтегаз», который уже находится под секторальными санкциями. Это, в том числе, ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез» (КИНЕФ), ООО «Киришиавтосервис», ООО «Ленгипронефтехим» и даже «Совхоз Червишевский». Меры приняли в отношении замминистра энергетики Андрея Черезова и директора департамента оперативного контроля и управления Минэнерго Евгения Грабчака.

Кроме того, под ограничения попала компания «Евро Полис». Как писала «Фонтанка», за зарегистрированным в московском Красногорске обществом просматриваются «Конкорд» и петербургский бизнесмен федерального масштаба Евгений Пригожин. В Минфине США отметили связь с «кремлевским поваром» российского коммерческого общества, которое может взять на себя обязательство по освобождению, охране и обороне сирийских нефтяных месторождений.

Активы пополнивших санкционный список в США заморозят, а бизнесменам запретят вести с ними бизнес.