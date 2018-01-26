Дзюба призвал российских биатлонистов биться до конца на Олимпиаде

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба поддержал российских биатлонистов, недопущенных до Олимпиады в Пхенчхане.

«Парни, Антон Шипулин и Алексей Волков! Держитесь и бейтесь до конца! Надеюсь, вы поедете на Олимпийские игры!» — написал Дзюба в «Инстаграм», добавив тег #этобеспредел.

Напомним, 23 января ведущий российский биатлонист Антон Шипулин, как и многие другие российские спортсмены, не получил от МОК допуск к участию в Играх в Корее. Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля в Пхёнчхане. Допущенные российские спортсмены будут выступать под нейтральным флагом.