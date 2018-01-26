Самолеты из Пулково несколько часов не могут вылететь в Калининград

Калининградская погода закрыла аэропорт Храброво для самолетов 26 января. Петербуржцы ждут прояснений в самом западном регионе страны больше шести часов.

Согласно онлайн-табло Пулково, первыми из Северной столицы не улетели пассажиры рейса FV 6327. Их дежурство в аэропорту началось в 14.45. К семи вечера на чемоданах сидели пассажиры уже с четырех самолетов. При этом три назначенные на пятницу рейса из Калининграда отменили вовсе. В авиакомпании «Аэрофлот» «Фонтанке» рассказали, что причиной ожидания стал калининградский туман. Из-за неблагоприятных метеоусловий Храброво закрыли. Уже вылетевшие на Калининград самолеты ушли на запасные аэродромы. Два рейса принял Пулково. Прилетевших пассажиров заселили в гостиницы, ожидающим предоставили воду и питание, уточнил перевозчик.

Ожидается, что к полуночи в Калининграде распогодится, и аэропорт откроют. Согласно онлайн-табло, первый из задерживающихся рейсов должен вылететь из Петербурга в одиннадцать вечера.