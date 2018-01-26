Бастрыкин: Нападения в школах — следствие халатности
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин считает, что трагические происшествия в школах являются следствием халатности и нарушения правил безопасности.
Об этом главный следователь заявил на совещании в Петербурге 26 января. Бастрыкин напомнил о ЧП в школах Перми и Улан-Удэ и подчеркнул, что «в ходе следствия по таким делам следует добиваться реального устранения причин и условий совершения преступлений в отношении детей и привлечения к ответственности за допущенные нарушения. В обязательном порядке давать правовую оценку бездействию должностных лиц, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности в учебных заведениях».
В качестве удачного примера «коллективного труда» по раскрытию преступления, совершенного в отношении детей, Быстрыкин привел расследование дела в отношении Мустафаева, который 25 декабря в Петербурге в ходе дорожного конфликта напал на водителя школьного автобуса. «В результате спланированных следственно-оперативных действий Мустафаев в настоящее время задержан и заключен под стражу», – заявил Бастрыкин. Напомним, как писала «Фонтанка», Мустафаев сдался в полицию сам после переговоров с азербайджанской диаспорой, причем ключевую роль сыграли оперативники «убойного» отдела ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, а не следователи СК.
Справка:
Напомним, утром 15 января в Перми двое 16-летних (ученик и бывший учащийся) ударили ножом учительницу и детей в школе №1267. Педагог получила 17 ударов ножом. В результате пострадали 15 человек, 12, в том числе самих нападавших, доставили в больницу.
17 января Следственный комитет заявил, что подростки «умышленно нанесли девяти ученикам и учительнице множественные ножевые ранения». Нападавшим предъявили обвинение в покушении на убийство двух и более человек по предварительному сговору. После выписки один из несовершеннолетних был переведен в СИЗО, второго ждет то же самое.
Похожее ЧП произошло в столице Бурятии утром 19 января. Во время урока в 7-м классе девятиклассник бросил в кабинет бутылку с зажигательной смесью. А потом начал наносить удары штык-ножом и топором учителю и пятерым школьникам. Мотивом следствие называет ненависть подростка к ряду преподавателей, а также конфликты с другими учениками. Задержан сам нападавший, а также двое его одноклассников, которых СК считает соучастниками.