Бастрыкин: Нападения в школах — следствие халатности

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин считает, что трагические происшествия в школах являются следствием халатности и нарушения правил безопасности.

Об этом главный следователь заявил на совещании в Петербурге 26 января. Бастрыкин напомнил о ЧП в школах Перми и Улан-Удэ и подчеркнул, что «в ходе следствия по таким делам следует добиваться реального устранения причин и условий совершения преступлений в отношении детей и привлечения к ответственности за допущенные нарушения. В обязательном порядке давать правовую оценку бездействию должностных лиц, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности в учебных заведениях».

В качестве удачного примера «коллективного труда» по раскрытию преступления, совершенного в отношении детей, Быстрыкин привел расследование дела в отношении Мустафаева, который 25 декабря в Петербурге в ходе дорожного конфликта напал на водителя школьного автобуса. «В результате спланированных следственно-оперативных действий Мустафаев в настоящее время задержан и заключен под стражу», – заявил Бастрыкин. Напомним, как писала «Фонтанка», Мустафаев сдался в полицию сам после переговоров с азербайджанской диаспорой, причем ключевую роль сыграли оперативники «убойного» отдела ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, а не следователи СК.