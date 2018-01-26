Кинотеатр «Пионер» прекращает показ «Смерти Сталина»

Кинотеатр «Пионер» в Москве с 27 января прекращает показы фильма «Смерть Сталина». Напомним, два дня в «Пионере» демонстрировали комедию, несмотря на отзыв прокатного удостоверения.

Как сообщается на официальной странице кинотеатра в Facebook, деньги за билеты всем вернут. Последний показ начинается в 21.50 26 января. Все билеты на него выкуплены. Раньше в расписании «Смерть Сталина» стояла до 30 января. Сегодня после визита полиции его изменили. «По всем дополнительным вопросам просим вас обращаться в Министерство культуры Российской Федерации», – уточняется на странице кинотеатра в соцсети.

Справка:

Напомним, прокатное удостоверение у комедии «Смерть Сталина», снятой шотландским режиссером Армандо Иануччи, было отозвано 23 января. Ранее публиковались сведения, что фильм вызвал резкую критику со стороны Общественного совета при Министерстве культуры.

Несмотря на отсутствие прокатного удостоверения, московский кинотеатр «Пионер» начал демонстрировать картину 25 января. 26 января появилось сообщение о том, что ему нанесли визит сотрудники полиции, однако, с чем это было связано, не уточнялось.

С кратким содержанием фильма можно ознакомиться на страницах «Фонтанки».