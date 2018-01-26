Пара, заключившая однополый брак, уведомлений о его недействительности не получала

Павел Стоцко, один из супругов, которые сумели зарегистрировать однополый брак в России, заявил, что официальных документов об аннулировании паспортов ни он, ни его партнер не получали.

Об этом он рассказал 26 января в эфире «Коммерсантъ FM». «Никаких официальных документов мы не получали о том, что наши паспорта граждан Российской Федерации теперь недействительны. Решение суда о лишении нас паспортов Российской Федерации мы также не получали. Мы не понимаем, значит ли это теперь, что мы не граждане Российской Федерации в какой-то степени. Мы не знаем пока, как это можно интерпретировать с юридической точки зрения. Но мы убеждены в том, что без решения суда вносить в списки аннулированных паспортов действующие паспорта Российской Федерации нельзя, запрещено», – заявил Стоцко. Он уточнил, что его возмущает решение МВД об увольнении сотрудницы, поставившей в паспорта отметку о регистрации брака.

Напомним, ранее в МВД сообщили, что паспорта пары, в которых оказался "незаконный" штамп, внесены в базу недействительных паспортов.