МОК разрешил вешать российский флаг в спальнях спортсменов

Международный олимпийский комитет 26 января опубликовал правила поведения для российской делегации на Играх-2018 в Пхенчхане.

Россияне не должны использовать национальные флаги, эмблемы и любые другие символы России. «Воздерживаться от любых публичных форм рекламы, деятельности и общения, связанных с национальным флагом, гимном и символом национального олимпийского комитета», – говорится в сообщении МОК. Запрет распространяется, в том числе, на социальные сети. Исключение сделано только для спален спортсменов в Олимпийской деревне — причем и на это нужно получить специальное разрешение.

Отдельно МОК подчеркивает запрет на «любую форму коммерческой, политической, расовой, религиозной пропаганды, в том числе на спортивной одежде, аксессуарах, оборудовании участников Олимпиады». Продажа российской формы с национальными символами также запрещена. Всей российской делегации придется подписать декларацию — в случае нарушения правил возможно отстранение от Игр. МОК создает специальную комиссию, которая проследит за соблюдением правил. Отметим, болельщикам ходить с флагом России не запрещается.