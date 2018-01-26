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26.01.2018 21:15

МОК разрешил вешать российский флаг в спальнях спортсменов

Международный олимпийский комитет 26 января опубликовал правила поведения для российской делегации на Играх-2018 в Пхенчхане.

Россияне не должны использовать национальные флаги, эмблемы и любые другие символы России. «Воздерживаться от любых публичных форм рекламы, деятельности и общения, связанных с национальным флагом, гимном и символом национального олимпийского комитета», – говорится в сообщении МОК. Запрет распространяется, в том числе, на социальные сети. Исключение сделано только для спален спортсменов в Олимпийской деревне — причем и на это нужно получить специальное разрешение. 

Отдельно МОК подчеркивает запрет на «любую форму коммерческой, политической, расовой, религиозной пропаганды, в том числе на спортивной одежде, аксессуарах, оборудовании участников Олимпиады». Продажа российской формы с национальными символами также запрещена. Всей российской делегации придется подписать декларацию — в случае нарушения правил возможно отстранение от Игр. МОК создает специальную комиссию, которая проследит за соблюдением правил. Отметим, болельщикам ходить с флагом России не запрещается.


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Аэрофлот оформил первый билет за 5 рублей для болельщика сборной России
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http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
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Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» проведут конкурс для болельщиц
Болельщицы футбольного клуба «Зенит» получат возможность креативно продемонстрировать свою любовь к футболу и небу. Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» запускают конкурс «Мисс небесная лига «Зенита» — 2018»
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