Очевидцы: на Дворцовом мосту дотла сгорела Subaru

Огонь уничтожил японскую иномарку на глазах у автомобилистов, теснящихся в центре Петербурга. Несмотря на усилия очевидцев, спасти машину не смогли.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, черная Subaru с звездами на крыле вспыхнула на Дворцовом мосту незадолго до девяти часов вечера 26 января. Тушили автомобиль имеющимися огнетушителями, позже, судя по фотографиям, присоединились пожарные. На мосту, казалось бы, свободном в это время, быстро скопилась пробка из любопытствующих. Но ни помощь, ни внимание Subaru не спасли. По словам очевидцев, машина сгорела дотла.