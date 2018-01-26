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26.01.2018 20:47

Станцию «Технологический институт» открыли

Метро «Технологический институт-1» открыли после проверки. С платформы удален бесхозный предмет.

Как сообщает вечером 26 января пресс-служба петербургского метрополитена, проверка станции заняла полчаса, до 20.22.

«Опасных предметов не обнаружено, – уточнили в подземке.

На «Технологический институт-1» прибывают поезда синей и красной веток, следующие с севера города в Купчино и на юго-запад. На время проверки станция «Технологический институт-2» была доступна для пассажиров.


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