Метро «Технологический институт» закрыто

Станцию «Технологический институт» проверяют оперативные службы. На платформе нашли бесхозный предмет.



Как сообщает вечером 26 января пресс-служба петербургского метрополитена, в 19.51 принято решение закрыть станцию «Технологический институт-1».

На нее прибывают поезда синей и красной веток, следующие с севера города в Купчино и на юго-запад.



«Поезда сейчас идут без остановки», – уточнили в пресс-службе.

Платформа станции «Технологический институт-2», с которой поезда отправляются на север, доступна для пассажиров.