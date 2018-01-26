В поисках женщины рядом с президентом

Рунет заполонили сообщения о неизвестной блондинке, слишком часто оказывающейся рядом с Владимиром Путиным. Большинство комментаторов сошлось на том, что незнакомка, видимо, сотрудник спецслужб, из соображений безопасности первого лица играет в массовке. Но яркая внешность подвела.

Заявления главы государства о том, что он собирается провести Рождество в кругу родных и близких, заставило любителей околополитических сплетен искать женщину. На службе в Юрьевом монастыре рядом с главой государства заметили яркую блондинку розовом платке. Однако пересуды в конечном счете коснулись уровня профессиональных взаимоотношений президента и неизвестной. Ее достаточно быстро стали узнавать и на других снимках рядом с Путиным, а разнообразные ипостаси, в которых она представала для несведущих, заставили последних склониться к версии, что дама — сотрудник ФСО и нужна для красивой и безопасной «массовки» – и в кадре смотрится, и угрозу отведет.

Подобные разговоры относительно других людей, оказавшихся в окружении первых лиц государства, нередко поддерживаются весьма убедительными доводами — фотографиями «с тыла», — когда у священника или рабочего вдруг оказывается аккуратный прозрачный провод с наушником, похожим на те, что используются охраной для связи. У дамы наушника не нашли. Однако, судя по фотографиям, есть другая приметная черта — родинка на правой щеке — по ней-то и узнали «рыбачку», директора и неизвестную из храма.

Более того, ей стали приписывать и другие появления рядом с Владимиром Путиным: к примеру, в апреле 2016 года в числе сотрудников колл-центра после прямой линии с президентом. Действительно, на фото видна очень похожая девушка, однако на других ракурсах с фотографий новостных агентств родинку рассмотреть не удалось.

Еще ее якобы видели на одной из встреч с заводчанами, но и там блондинка, скорее, просто оказалась схожего типажа.

Кто же все-таки это такая? Женщина, минимум трижды оказавшаяся рядом с Владимиром Путиным? Все по той же пикантной родинке, а впрочем, и по геолокации, если позволите, легко опознается жительница Великого Новгорода Лариса Борисовна Сергухина. И монастырь Юрьев — в Новгороде, и на Ильмень, где рыбачили Путин с Медведевым, баркас индивидуальной предпринимательницы Сергухиной Л. Б. выходил из Новгорода, и уху они ели там же, и встречались за чаем с шутками про недоедавшего на Новгородчине премьера — тоже в столице соседнего региона.

Сомневаться в том, кто эта незнакомка, нет нужды. В новостные ленты Великого Новгорода Лариса Борисовна попадает регулярно — в последние годы она общалась уже с бывшим губернатором Митиным на разнообразных фермерских смотрах, показывая то урожай картофеля, то говоря о сельскохозяйственной технике, то обсуждая удобрения. Все это действительно одна женщина. За свои заслуги в октябре 2016 года Лариса Сергухина была удостоена звания «Почетный работник агропромышленного комплекса России». В марте того же года она побывала в Петербурге с важной миссией — стала крестной матерью подводной лодки «Великий Новгород».

Ее бизнес-история охватывает, как уже говорилось, сразу несколько направлений. Чаще всего в новостях она упоминается в качестве заместителя генерального директора компании «ЕвроХимСервис». География деловых контактов не ограничивается только Великим Новгородом, контрагенты есть во многих соседних регионах, в том числе и Ленинградской области. Помимо минеральных удобрений компания поставляет сельскохозяйственную технику, уборочную и коммунальную. Есть в управленческом арсенале Ларисы Сергухиной и пост гендиректора фирмы «Искра», работающей по выращиванию картофеля. В 2010 году, по данным местных СМИ, под посевами ее компании были заняты больше 200 га, а саму Ларису Борисовну губернатор попросил возглавить программу развития картофелеводства в регионе (https://novved.ru/ekonomika/13355-larisa-sergukhina-generalnyj-direktor-ooo-iskra-my-gotovy-tirazhirovat-svoj-opyt.html).

Однако наибольшую популярность в соцсетях и СМИ бизнес-леди приобрела благодаря яркой робе бригадира рыболовецкой артели, той самой, что кормила президента ухой. Ее даже окрестили «рыбачкой Соней». Что тоже в некоторой степени недалеко от истины. Еще одно направление деятельности Сергухиной — ее ИП. В открытых источниках таковое числится по Новгородской области с регистрацией в небольшой деревушке на берегу узкой речки Мсты — по видам с президентской трапезы нельзя исключать, что именно там и происходил памятный обед.

По данным форума новгородских рыбаков, ИП Сергухина Л. Б. должна доставлять добытые на Ильмене биоресурсы (а попросту — рыбу) на причал яхт-клуба на Юрьевской набережной.