Возрасту неподвластен

Валерий Зорькин так долго стоял на страже конституционного строя России, что президент решил продлить его трудовую активность. «Фонтанка» вспомнила, насколько плодотворными годы его руководства были для КС и для Кремля.

Действующий председатель Конституционного суда РФ может сохранить свой пост ещё на 6 лет. На исходе пятого срока Валерия Зорькина в должности главы КС президент Владимир Путин официально предложил оставить за ним председательское кресло.

Как сообщает пресс-служба Кремля, президент предложил Совету Федерации кандидатуру Зорькина, не дожидаясь его 75-летия (18 февраля). Напомним: вскоре после дня рождения закончится его четвёртый срок на посту председателя Конституционного суда (после назначения в 2003 году). Предельный возраст для председателя в Конституции не прописан.

Кадрового решения ждали ко Дню Конституции, 12 декабря, – но этого не случилось. "Фонтанка" вспомнила, что можно назвать самым важным в новейшей истории "судебного органа конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющего судебную власть посредством конституционного судопроизводства".

12 июля 1991 года законом РСФСР «О конституционном суде» был создан республиканский Конституционный суд РСФСР, впервые избранный Съездом народных депутатов РСФСР 30 октября 1991 года в составе 13 судей под председательством Валерия Зорькина.

Знаковой фигура Зорькина стала после того, как в 1992-м КС под его руководством хоть и признал конституционным указ Бориса Ельцина о роспуске центральных оргструктур КПСС, но позволил регионам воссоздать компартию. Неконституционными президентские указы КС успел признать ещё дважды, однако в 1993-м Зорькин сложил полномочия и остался рядовым судьёй. На посту председателя его реанимировали через десять лет общим голосованием, но бескомпромиссность воскресить не удалось. Претензий у Кремля к его предшественнику не было, но, по всей видимости, возвращенный господин Зорькин тоже не разочаровал. В последние годы КС идет на конфликт с другими ветвями власти с неохотой и будто пытается усидеть на двух стульях: и общество не обидеть, и государству угодить. Осторожной расплывчатостью отличаются и решения, хотя без исключений не обходится.

В 2005 году Конституционный суд согласился с Владимиром Путиным и не нашёл противоречий Основному закону в отмене всенародных выборов губернаторов. В 1996-м судьи были уверены, что процедура, по которой кандидатов в губернаторы подбирает глава государства, с прямым волеизъявлением граждан никак не соотносится. Спустя девять лет пришли к выводу, что во имя целостности страны своё решение можно и переосмыслить.

Возвращались к прошлому и в 2009 году, когда решался вопрос о судьбе смертной казни в России. Мораторий на неё в 1999-м наложило постановление КС. Формальное препятствие в виде институтов присяжных заседателей в каждом регионе на тот момент практически отпало, и на возникшую неопределенность указал Верховный суд. Валерий Зорькин тогда пояснил «Фонтанке», что вносить ясность должна была Госдума, но с ратификацией протокола там непозволительно затянули.

Волевое решение взял на себя КС, к этому времени уже сосланный из столицы в Петербург, где и была поставлена точка в историческом деле. К слову, сам председатель желанием перебраться в город на Неве не горел и настаивал, что нужно «очень тщательно все взвесить». Первое заседание на Сенатской площади прошло без него.

Конституционный суд растерял свою демократичность в 2009-м, когда волей главы государства была реорганизована система назначения председателя и его заместителей. По новым правилам кандидатуру утверждают не коллеги тайным голосованием, а сенаторы по представлению президента. На Зорькине процедуру опробовали в 2012 году. Тогда слухи о его возможной отставке развеял Дмитрий Медведев, предложив Совету Федерации оставить его во главе Конституционного суда еще на один срок.

С вопросом о свободе собраний, прописанной в 31-й статье Конституции, суд спрашивают с завидным упорством. В 2013 году усиливающуюся диктатуру закона, сковывающего митинги штрафами и санкциями, КС притормозил частично. Решением удовлетворились не все: кто-то назвал его трусливым, кто-то, наоборот, героическим. Демократичность КС всё же проявил: назло подозрениям в прокремлевских настроениях к заявителям прислушались и попытки задавить инакомыслие разглядели. К примеру, организаторам демонстраций снизили штрафы. Правда, опустили только нижнюю планку, чтобы сумма не слишком выбивалась за рамки среднестатистической российской зарплаты. Борьбу с законом это не остановило, и недовольные поблажками приготовились искать справедливости в Страсбурге.

С европейскими коллегами отношения у возглавляемого Зорькиным судебного органа разладились ещё в конце 2000-х, после «дела Маркина». Военнослужащий попросился в отпуск по уходу за ребёнком, но отклика не нашёл ни у командования, ни в законе, ни у конституционалистов. Зато дискриминацию по половому признаку разглядели в ЕСПЧ. Остроты добавило и дело ЮКОСа. Европейский суд по правам человека в 2014 году велел России компенсировать нарушения во время разбирательств по налоговым делам компании Михаила Ходорковского. Счёт составил рекордные 1,8 млрд евро. Россия платить отказалась, вывернувшись решением КС. Он наделил себя, президента и правительство прерогативой игнорировать постановления ЕСПЧ, если они не соответствуют российскому пониманию Конституции. Лазейкой воспользовались, но не без реверансов в сторону Страсбурга.

В 2017 году оппозиционеры в Конституционном суде проиграли битву за свободные встречи с избирателями: с оглядкой на Америку и с заботой о безопасности граждан, свидания с электоратом приравняли к митингам. Не нашли противоречий Основному закону в переделе собственности в Крыму и признали конституционным изъятие у бизнеса более 250 участков и зданий на полуострове. Законодательное собрание Петербурга не смогло отстоять свои полномочия по определению городского облика, и конституционалисты отдали право утверждать Правила землепользования и застройки города Смольному. Показательным стало решение по делу Ильдара Дадина, в котором КС, казалось бы, разглядел в законодательстве ущемление прав, но обременять законотворцев работой над поправками не стал. Без компромиссов тоже не обошлось.

18 февраля 2018 года Валерию Зорькину исполнится 75 лет. Срок его полномочий истекает 22 февраля, стаж в Конституционном суде превышает четверть века. В 2013 году он должен был уйти в отставку, но за три года до этого 70-летний возрастной ценз для председателя КС отменили. Предполагалось, что это сделано специально для Зорькина. Тем не менее каждому его переизбранию предшествовали слухи об отставке.

В 2017 году судейскую мантию примеряли на Дмитрия Медведева в контексте возобновившихся разговоров о его трудоустройстве после президентских выборов. В юридических кругах припоминали идею слияния КС и Верховного суда. Но подходящей альтернативы снова не нашлось, и Валерию Зорькину готовы предоставить ещё шесть лет на то, чтобы и дальше лавировать на поле правовой определённости и демонстрировать чудеса гибкости в трактовке Конституции.

Елена Кузнецова