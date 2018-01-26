Авиакомпания «Россия» предостерегла от фейковых билетов в Канкун

«Россия» обвинила одного из туроператоров в шантаже и продаже недостоверных билетов на рейсы авиакомпании в Канкун. Пассажиров просят быть особенно внимательными, чтобы не испортить свои мексиканские каникулы.

Как сообщил официальный представитель авиакомпании «Россия» 26 января, на чартерные перевозки в Мексике наложены определенные ограничения. По закону пассажиры, прилетевшие на чартере одной авиакомпании, должны улететь на её же самолетах. Заказчиком рейсов является туроператор «Библио-глобус», который, как сказано в сообщении, об имеющихся ограничениях был предупрежден ещё 11 января. Тогда же заказчик проинформировал своих контрагентов, которые собирались увозить туристов из Мексики рейсами другого перевозчика.

При этом «Россия» добавляет, что одна из туристических компаний, вместо того, чтобы перебронировать билеты пассажиров на другие рейсы, приняла решение шантажировать перевозчика. Сообщается, что туроператор начал выписывать, по сути, недействующие бланки билетов на рейсы «России», тем самым вынудив авиакомпанию принять пассажиров.

Перевозчик уточнил, что все пассажиры с билетами «туда и обратно» на рейсы «России» улетят в Канкун и вернутся на Родину по графику. Но только до 3 февраля. Таким образом, авиакомпания просит туристов присмотреться к уже оформленным билетам. По информации «Фонтанки», претензии вызвали действия компании ANEX Tour. Туроператор заключил с «Библио-глобусом» договор на выписку авиабилетов «России» только в одну сторону и, как пишет портал TourDom, уже предупредил о возможности срыва туров в Канкун на рейсах «России» в ближайшие даты.