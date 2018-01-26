Заинтересовавшего своей ипотекой участкового отправили под домашний арест

Кировский районный суд избрал меру пресечения бывшему участковому петербургской полиции, которого обвиняют в краже 600 000 рублей. Обдумывать линию защиты он будет под домашним арестом.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 26 января судья Кировского райсуда не стал помещать в следственный изолятор обвиняемого в крупном воровстве. Необходимость ухода за парализованной матерью перевесила тяжесть ещё одной вменяемой экс-участковому Лапшину статьи Уголовного кодекса – «Превышение должностных полномочий».

По версии следствия, в августе 2017 года неопытный участковый 31-го отдела полиции поддался искушению и украл 600 тысяч рублей из дома на Автовской улице. Хозяин квартиры в это время отсыпался в отделе полиции после дебоша.

Лапшин устроился на работу в правоохранительные органы в декабре 2016-го, 11 января 2018 года он был уволен по собственному желанию. Одним из аргументов следствия стала ипотека Лапшина, которую тот оформил в период службы. Первоначальный взнос, по данным «Фонтанки», составил 600 тысяч.