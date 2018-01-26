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26.01.2018 19:09

Заинтересовавшего своей ипотекой участкового отправили под домашний арест

Кировский районный суд избрал меру пресечения бывшему участковому петербургской полиции, которого обвиняют в краже 600 000 рублей. Обдумывать линию защиты он будет под домашним арестом.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 26 января судья Кировского райсуда не стал помещать в следственный изолятор обвиняемого в крупном воровстве. Необходимость ухода за парализованной матерью перевесила тяжесть ещё одной вменяемой экс-участковому Лапшину статьи Уголовного кодекса – «Превышение должностных полномочий».

По версии следствия, в августе 2017 года неопытный участковый 31-го отдела полиции поддался искушению и украл 600 тысяч рублей из дома на Автовской улице. Хозяин квартиры в это время отсыпался в отделе полиции после дебоша.

Лапшин устроился на работу в правоохранительные органы в декабре 2016-го, 11 января 2018 года он был уволен по собственному желанию. Одним из аргументов следствия стала ипотека Лапшина, которую тот оформил в период службы. Первоначальный взнос, по данным «Фонтанки», составил 600 тысяч.


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«Иди и смотри»: БГ показал мистический Петербург

Новости компаний
https://pixabay.com/ru/
25.01.2018 18:31
Рекламу лекарств по радио и телевидению могут запретить
Группа депутатов Госдумы во главе с Владимиром Жириновским предлагает ввести правило, исключающее рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах
Магазин "Кей"
19.01.2018 10:00
Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской
Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
из личного архива Мохунова В.Ю.
17.01.2018 12:36
Премьера симфонии-перформанса Дмитрия Жученко пройдет в филармонии
2 февраля в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии пройдет премьера «Мистерии нового времени» петербургского композитора Дмитрия Жученко
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
16.01.2018 19:43
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