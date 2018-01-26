МВД уволит сотрудницу, «узаконившую» однополый брак

МВД уволит сотрудницу, которая поставила в паспорте штамп о заключении брака между двумя мужчинами. Об этом сообщил портал 5-tv.ru со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк.

По ее словам, по данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой сотрудница, поставившая отметку о регистрации брака, и ее руководитель будут уволены. Паспорта граждан, в которых оказался нежелательный штамп, внесены в базу недействительных паспортов.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Евгений Войцеховский и Павел Стоцко зарегистрировали отношения в столице Дании, а по возвращении в Москву получили штампы и в российские паспорта.

Позднее в многофункциональном центре Москвы заявили, что не регистрировали брак, а только передали «в орган ЗАГС для принятия соответствующего решения».