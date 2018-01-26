Нападающий сборной Англии: Наша команда обязательно обсудит возможный расизм на мундиале

О возможных проявлениях расизма в России во время чемпионата мира по футболу высказался форвард сборной Англии Джейми Варди.

«Игроки сборной пока не обсуждали эту тему, но я уверен, что поговорим. Мы сядем и обсудим все, что может произойти на ЧМ, если есть какой-то шанс, что это произойдет. Нам нужно убедиться, что мы в курсе ситуации и правильно ее воспримем», – цитирует 26 января Варди BBC.

Ранее стало известно, что на чемпионате мира по футболу в России впервые будет опробована система, при которой судьи получат право прерывать матч из-за проявлений расизма или других видов нетерпимости. Напомним, турнир пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах страны.