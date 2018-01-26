Еще
00:48 27.01.2018
Пришлите свою новость!
00:46
В поселке на Ямале после пожара обрушился жилой дом
00:10
Ударивший стюардессу пассажир получил уголовное дело
26/01
Задержанный в Петербурге анархист пожаловался на пытки шокером
26/01
На детской площадке в Амстердаме произошла перестрелка
26/01
В Кировском районе 29 домов ждут тепла
26/01
МИД: Россия готовит ответ на новые санкции США
26/01
Дзюба призвал российских биатлонистов биться до конца на Олимпиаде
26/01
Самолеты из Пулково несколько часов не могут вылететь в Калининград
26/01
Бастрыкин: Нападения в школах — следствие халатности
26/01
Кинотеатр «Пионер» прекращает показ «Смерти Сталина»
26/01
Очевидцы: на Дворцовом мосту дотла сгорела Subaru
26/01
Сериал «Зачарованные» переснимут и отправят в наши дни
26/01
Пара, заключившая однополый брак, уведомлений о его недействительности не получала
26/01
МОК разрешил вешать российский флаг в спальнях спортсменов
26/01
Станцию «Технологический институт» открыли
26/01
Метро «Технологический институт» закрыто
26/01
В Париже из-за наводнения эвакуируют экспонаты Малого дворца
26/01
Комитету по печати Ленобласти нашли временного руководителя
26/01
Авиакомпания «Россия» предостерегла от фейковых билетов в Канкун
26/01
Заинтересовавшего своей ипотекой участкового отправили под домашний арест
26/01
МВД уволит сотрудницу, «узаконившую» однополый брак
26/01
Нападающий сборной Англии: Наша команда обязательно обсудит возможный расизм на мундиале
26/01
Взрывчатку на «Звенигородской» не нашли
26/01
Путин предложил переназначить Зорькина главой КС
26/01
Пустырь на Парнасе застроят культурным центром
26/01
«Зенит» не отпускает Шатова в «Краснодар» и не планирует брать его на второй сбор
26/01
Новый главред “ДП”: редакционная политика газеты не изменится
26/01
Кинопрокатчики намечают реформу после «Смерти Сталина»
26/01
Председатель совета директоров Выборг-банка отправился из-под подписки под арест
26/01
Польша запретила «бандеровскую идеологию»
26/01
Володин предупредил посла США Хантсмана, что его могут снять
26/01
Кинотеатру «Пионер» грозит штраф до 100 тысяч рублей за показ «Смерти Сталина»
26/01
Порошенко предложил миру создать новую коалицию против России
26/01
Как город встретит годовщину освобождения от блокады
26/01
Проспект Наставников частично перекроют до середины февраля
26/01
«Фонтанка» за 60 секунд — 22 - 26 января
26/01
Саакашвили отправили под ночной домашний арест
26/01
«Звенигородская» закрыта на проверку
26/01
Здание Левашовского хлебозавода реконструируют под культурный центр
26/01
УФАС обязало районы выбрать управляющих домами ЛСР и YIT
26/01
Итоги недели с Андреем Константиновым: Сталина на вас нет!
26/01
Трамп в Давосе говорил о заложниках одного поставщика энергоресурсов
26/01
Россиянке пришлось расстаться с 34 кг сыра и масла на границе с Финляндией
26/01
Nissan придумал беспилотные тапочки и офисные кресла
26/01
Петербургские сурки не проснутся к Дню сурка
26/01
«Деловой Петербург» возглавили выходцы из администрации Ленинградской области
26/01
ГИБДД раскрыла тайну «слета любителей ям»
26/01
За пьяное минирование самолета в Пулково пассажира заставили работать на государство
26/01
Молодежный союз Петербурга временно обезглавили
26/01
Экс-главбуха Красносельского УМВД, обвиняемую в хищении 27 млн, отпустили домой из СИЗО
26/01
Испания объявила посла Венесуэлы персоной нон грата
26/01
Сорос в Давосе узрел угрозу человечеству в соцсетях
26/01
Основатель кластера «Тайга» откроет культурное пространство в Левашовском хлебозаводе
26/01
Госстройнадзор увидел в коттедже на Эстонской улице признаки многоквартирного дома
26/01
В Крестах-2 научились доставать телефоны через розетки
26/01
В Минтруда назвали болезни для получения бессрочной инвалидности
26/01
Роскомнадзор начал борьбу с нелегальными хоккейными трансляциями в Интернете
26/01
Полтавченко подписал закон о внесении в список ЗНОП четырех адресов на Петроградской
26/01
Госдума узаконила штрафы за подделку билетов на чемпионат мира по футболу
26/01
Посол США в РФ Хантсман хочет встретиться с Медведевым
26/01
Перчатка с наркотиками остановила автобус на границе с Финляндией
26/01
На Савушкина полыхала квартира
26/01
National Geographic назвал «культурные жемчужины» Петербурга
26/01
В Петербурге после визита сантехника женщина сварилась в собственной ванной
26/01
Полиция пришла в кинотеатр, показавший «Смерть Сталина»
26/01
Дорожникам разрешат отслеживать уровень безопасности трасс
26/01
Приговор священнику Грозовскому будет пересмотрен
26/01
Valio начнет импортировать в Россию мороженое
26/01
Набросившаяся с папкой документов на полицейского в Петербурге заплатит 30 тысяч за экспрессию
26/01
В дома Адмиралтейского района возвращается тепло, но не во все
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
26.01.2018 18:49

Путин предложил переназначить Зорькина главой КС

Президент представил кандидатуру Валерия Зорькина для назначения на должность председателя Конституционного суда, сообщает пресс-служба Кремля.

"Руководствуясь статьёй 23 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 года №1-ФКЗ «О Конституционном суде Российской Федерации», президент представил в Совет Федерации кандидатуру Валерия Зорькина для назначения на должность председателя Конституционного суда", – говорится в сообщении.

Напомним, накануне российская пресса писала, что на эту должность претендует нынешний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Валерию Зорькину в феврале исполнится 75 лет, а через несколько дней после этого истекает его четвёртый срок на посту председателя Конституционного суда после назначения в 2003 году. До этого он возглавлял суд с 1991-го по 1993-й. Предельный возраст для председателя в Конституции не прописан.

 

Читайте на тему материал "Фонтанки" "Возрасту неподвластен"


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Ранее по теме
КС решит, каждая ли встреча с народом до митинга доведёт
КС провёл спецоперацию «Дадин»
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Setl City
24.01.2018 10:27

В 2017 году объем продаж Setl City вырос на 9,8%

Объем продаж жилой недвижимости Setl City в 2017 году увеличился на 9,8% в денежном выражении по сравнению с 2016 годом. Продажи коммерческих помещений выросли на 7,4% за тот же период. Эксклюзивным брокером проектов Setl City выступает «Петербургская Недвижимость»
ООО "Лигр"
15.01.2018 08:00

Стартует печать информационных материалов для выборов Президента РФ

Типография ЛИГР (ОГРН 1107847165205, ИНН 7802715133) информирует о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных предвыборных материалов для выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.12.2017 17:15

Банк «Санкт-Петербург» начинает выпуск карт Visa Cash Back

Банк «Санкт-Петербург» начинает выпуск карт Visa Cash Back. С картой Visa Cash Back клиенты банка смогут получать возврат денежных средств в размере до 10% от суммы совершенных покупок.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
МИД: Россия готовит ответ на новые санкции США
Бастрыкин: Нападения в школах — следствие халатности
Путин предложил переназначить Зорькина главой КС
Порошенко предложил миру создать новую коалицию против России
Посол США в РФ Хантсман хочет встретиться с Медведевым
Песков: Заявление Трампа совпадает с позицией Путина
Екатерина Гордон передумала быть президентом
Министру Орешкину не дает спать по ночам российское качество жизни
Замминистра образования стала экс-глава комитета по печати Смольного
Верховный суд не стал рассматривать очередную жалобу Навального
Возрасту неподвластен
Елена Драпеко: Идёт война. Кто не понял, поймёт
В штабе Путина поборются за близость
Муниципальный совет да любовь
«Ну и как это они народу и вдруг не отдадут власть?»
Год хайпа: от Трамп-пам-пама до «Пламени и ярости»
Трамп всё тот же, и другим не будет
Уважай и не мешай: как нужно вести себя журналистам в Мариинском дворце
Как в Петербурге собирают подписи за желающих стать президентом
Кюри Усманов: На деньги Ротенбергов решаются государственные задачи международного масштаба
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели с Андреем Константиновым: Сталина на вас нет!

Очевидцы: на Дворцовом мосту дотла сгорела Subaru

«Иди и смотри»: БГ показал мистический Петербург

Новости компаний
Setl City
24.01.2018 10:27
В 2017 году объем продаж Setl City вырос на 9,8%
Объем продаж жилой недвижимости Setl City в 2017 году увеличился на 9,8% в денежном выражении по сравнению с 2016 годом. Продажи коммерческих помещений выросли на 7,4% за тот же период. Эксклюзивным брокером проектов Setl City выступает «Петербургская Недвижимость»
ООО "Лигр"
15.01.2018 08:00
Стартует печать информационных материалов для выборов Президента РФ
Типография ЛИГР (ОГРН 1107847165205, ИНН 7802715133) информирует о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных предвыборных материалов для выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.12.2017 17:15
Банк «Санкт-Петербург» начинает выпуск карт Visa Cash Back
Банк «Санкт-Петербург» начинает выпуск карт Visa Cash Back. С картой Visa Cash Back клиенты банка смогут получать возврат денежных средств в размере до 10% от суммы совершенных покупок.
Bau City Development
28.11.2017 17:50
ЖК «БауХаус» построили за год
Строительство флагманского дома компании Bau City Development – ЖК BauHaus началось в ноябре прошлого года, тогда была забита первая свая, а уже сегодня на проспекте Космонавтов построены две башни. Секция «B» в этом месяце будет готова под крышу, а секция «А» – вплоть до 23 этажа (из 25)
Коллаж Елены Ясинской/ фото с pixabay.com/ KiraHundeDog/pixabay.com/Vined
15.11.2017 15:01
Китай становится ближе Санкт-Петербургу и доступнее
Бюро переводов Санкт-Петербург и Китайский Центр Переводов объединяют усилия в сближении Китая и России в Санкт-Петербурге, путем предоставления качественных услуг по более доступным ценам
Автор Вадим Гуркин, штатный фотограф КВК «Империя Форум».
09.11.2017 17:00
Розничные сети обновят ассортимент на выставке Петерфуд-2017
15-17 ноября в петербургском КВЦ «Экспофорум» пройдет старейшая международная выставка продовольственных товаров Петерфуд-2017. В этом году выставка выросла на 30%
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
02.11.2017 17:55
Осенние рекорды ипотеки в Банке «Санкт-Петербург»
Банк обновил собственный рекорд по объему ежемесячных выдач времен окончания программы государственной поддержки ипотечного кредитования
«Строительный трест»
31.10.2017 17:07
Жилой комплекс OSTROV готовится к сдаче
Жилой комплекс бизнес-класса OSTROV на Петровском острове, который возводит «Строительный трест», будет сдан в 4 квартале 2017 года. На объекте ведутся завершающие работы
Пресс Служба Группы «Эталон»
31.10.2017 12:10
Аккредитован новый корпус квартала «Галактика» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
ПАО «Промсвязьбанк» аккредитовал корпус 8.1 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга
УК “Новоселье”
26.10.2017 15:10
УК “Новоселье”: квартал “Дельта” будет введен в эксплуатацию раньше заявленного срока
Четвертая очередь строительства крупномасштабного проекта комплексного освоения территории “Новоселье: городские кварталы” возводится с опережением графика
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.