Путин предложил переназначить Зорькина главой КС

Президент представил кандидатуру Валерия Зорькина для назначения на должность председателя Конституционного суда, сообщает пресс-служба Кремля.

"Руководствуясь статьёй 23 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 года №1-ФКЗ «О Конституционном суде Российской Федерации», президент представил в Совет Федерации кандидатуру Валерия Зорькина для назначения на должность председателя Конституционного суда", – говорится в сообщении.

Напомним, накануне российская пресса писала, что на эту должность претендует нынешний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Валерию Зорькину в феврале исполнится 75 лет, а через несколько дней после этого истекает его четвёртый срок на посту председателя Конституционного суда после назначения в 2003 году. До этого он возглавлял суд с 1991-го по 1993-й. Предельный возраст для председателя в Конституции не прописан.

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