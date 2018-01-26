Почему «белый лебедь» не станет мирным

Президент Владимир Путин высказал идею о модернизации стратегического сверхзвукового бомбардировщика Ту-160 под задачи гражданских коммерческих перевозок. Есть множество объективных технических и экономических причин, почему это невозможно. Объясняем по порядку.

Взлет белоснежного остроносого бомбардировщика, неофициального прозванного «Белым лебедем», настолько восхитил Владимира Путина, что он выразил надежду на гражданскую модификацию. Озвученная идея вызвала у экспертов недоумение и заставляет засомневаться в степени информированности главы государства. Идея настолько невероятна и идет вразрез с таким множеством объективных причин, что, казалось бы, нет необходимости пояснять ее несостоятельность.

Другая специализация

Начнем с понятия «специализация», которая есть у каждого изделия, в том числе и самолета. Оно весьма простое: для транспортного самолета – перевозка грузов и личного состава, для истребителя – завоевание превосходства в воздухе, для бомбардировщика – доставка средств поражения к цели. Несмотря на кажущуюся синонимичность задач транспортника и бомбардировщика, подход у них принципиально разный. Для транспортника зачастую это снабжение подразделений на своей территории, для бомбардировщика это всегда полет на территорию противника, что включает в себя преодоление линии фронта, а значит, средств противовоздушной обороны.

У Ту-160 для этого есть весомый козырь, когда он может перейти на сверхзвуковой полет. Такой рывок в боевых условиях может стать полной неожиданностью для вероятного противника, а резкое увеличение скорости оставит любых преследователей далеко позади. Обратная сторона полета на сверхзвуке – износ двигателей, который на максимальном режиме тяги возрастает многократно. Несколько часов в таком режиме, и механикам уже придется проводить капитальный ремонт двигателей, а то и вовсе менять их на новые. Поэтому полет на сверхзвуке летчики Ту-160 используют лишь в особых ситуациях. В большинстве случаев крейсерский полет проходит на обычных дозвуковых скоростях, близких к тем, на которых летают пассажирские лайнеры.

Изменяемый профиль

Ту-160 изначально получался как очень сложный для пилотирования самолет. Конструкторы столкнулись с почти нерешаемой проблемой. Для взлета с аэродромов тяжелому самолету с большой стреловидностью не хватало полосы для разбега. Можно было бы уменьшить вес, но это означало уменьшение веса боекомплекта, что снижало эффективность Ту-160 как боевой единицы. Полосы хватало бы, будь у Ту-160 меньшая стреловидность, то есть крылья располагались бы перпендикулярно фюзеляжу, как у дозвуковых самолетов. Однако в этом случае самолет не смог бы достигать сверхзвуковых скоростей.

Нашлось весьма изящное решение: геометрию крыла сделали изменяемой. Для перехода на сверхзвук мощные гидравлические узлы отклоняют крылья назад, стреловидность увеличивается, а сопротивление относительно воздушного потока уменьшается. Во время крейсерского полета, в том числе во время взлета и посадки, крыло выдвигается вперед, таким образом увеличивая подъемную силу, и самолет стабильно держится в воздухе на меньших скоростях.

Коммерческие бомболюки

Основой несущей конструкции во время всех этапов полета является балка, которая делит внутренний объем фюзеляжа пополам. К ней крепятся устройства, меняющие стреловидность крыла, во время этого процесса она испытывает нагрузки до 3 тысяч тонн. Справа и слева от этой несущей балки нет места ни для пассажирского салона, ни для размещения значимого объема коммерческого груза. Единственное возможное место, куда помещается полезная нагрузка, – это бомболюки.

Всего Ту-160 может взять на борт до 45 тонн боекомплекта, а максимальный взлетный вес самолета – 275 тонн. Заменив бомбы и ракеты на гипотетический коммерческий груз, мы посчитаем, что он составит лишь 16% от взлетного веса, что очень мало для коммерческого самолета. Для сравнения: у военно-транспортного Ил-76 этот показатель 28,5%. У созданного для перевозки коммерческого груза Boeing 767 так и вовсе 31%, что почти вдвое больше, чем у Ту-160.

Следующий пункт – это топливная эффективность. У Ту-160 с этим примерно так же, как у всех военных самолетов, для которых расход топлива и объем выброса вредных веществ в атмосферу обычно замыкают список требований, находясь где-то сразу после снижения шума при взлете и посадке.

Другой самолет

Легко предположить, что Владимир Путин говорил о глубокой модернизации на базе Ту-160 под коммерческие цели. Тогда такая модернизация означала бы разработку других двигателей, изменение конструкции самолета, по-видимому, отказ от изменяемой геометрии крыла и увеличении объема грузового отсека. Другими словами, о создании абсолютно другого самолета, возможно, лишь внешне чем-то напоминающего Ту-160.

Но даже будь такой самолет создан, его коммерческая эффективность находилась бы под большим вопросом, как и у всякого сверхзвукового самолета. Все из-за того, что расход топлива при полете на сверхзвуке съедал бы любую прибыль от сверхбыстрой доставки. Даже если выставить ценник на услуги, способный конкурировать с доставкой на дозвуковых скоростях. Да и летать бы, откровенно говоря, ему было бы особо некуда. Анонсированные перевозки на Дальний Восток из Москвы и сейчас субсидируются из госбюджета. В случае перехода на сверхзвук объем необходимых дотаций возрастет в несколько раз, а самолет станет еще одним имиджевым проектом без всяких перспектив на самоокупаемость.

Андрей Меньшенин, специально для «Фонтанки.ру»