«Зенит» не отпускает Шатова в «Краснодар» и не планирует брать его на второй сбор

Полузащитнику Олегу Шатову никак не удается уйти из «Зенита».

Как сообщает 26 января «Спорт-Экспресс», самому Шатову хотелось бы продолжить карьеру в «Краснодаре».

Между клубами идут переговоры, но «Зенит» пока не устраивают варианты, которые предлагает команда из Краснодарского края. В то же время главный тренер «Зенита» Роберто Манчини по-прежнему не намерен брать 27-летнего россиянина на второй сбор команды. В связи с этим, скорее всего, Шатов полетит на сбор с «Зенитом-2», так же как Михаил Кержаков и Александр Анюков.

Напомним, ранее в «Зенит» перешел нападающий «Тосно» Антон Заболотный. В то же время целая группа игроков, ранее регулярно выходивших в стартовом составе (Олег Шатов, Артем Дзюба, Александр Анюков, Михаил Кержаков), по решению главного тренера Роберто Манчини были переведены из основной команды в «Зенит-2».