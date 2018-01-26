Еще
00:48 27.01.2018
Пришлите свою новость!
00:46
В поселке на Ямале после пожара обрушился жилой дом
00:10
Ударивший стюардессу пассажир получил уголовное дело
26/01
Задержанный в Петербурге анархист пожаловался на пытки шокером
26/01
На детской площадке в Амстердаме произошла перестрелка
26/01
В Кировском районе 29 домов ждут тепла
26/01
МИД: Россия готовит ответ на новые санкции США
26/01
Дзюба призвал российских биатлонистов биться до конца на Олимпиаде
26/01
Самолеты из Пулково несколько часов не могут вылететь в Калининград
26/01
Бастрыкин: Нападения в школах — следствие халатности
26/01
Кинотеатр «Пионер» прекращает показ «Смерти Сталина»
26/01
Очевидцы: на Дворцовом мосту дотла сгорела Subaru
26/01
Сериал «Зачарованные» переснимут и отправят в наши дни
26/01
Пара, заключившая однополый брак, уведомлений о его недействительности не получала
26/01
МОК разрешил вешать российский флаг в спальнях спортсменов
26/01
Станцию «Технологический институт» открыли
26/01
Метро «Технологический институт» закрыто
26/01
В Париже из-за наводнения эвакуируют экспонаты Малого дворца
26/01
Комитету по печати Ленобласти нашли временного руководителя
26/01
Авиакомпания «Россия» предостерегла от фейковых билетов в Канкун
26/01
Заинтересовавшего своей ипотекой участкового отправили под домашний арест
26/01
МВД уволит сотрудницу, «узаконившую» однополый брак
26/01
Нападающий сборной Англии: Наша команда обязательно обсудит возможный расизм на мундиале
26/01
Взрывчатку на «Звенигородской» не нашли
26/01
Путин предложил переназначить Зорькина главой КС
26/01
Пустырь на Парнасе застроят культурным центром
26/01
«Зенит» не отпускает Шатова в «Краснодар» и не планирует брать его на второй сбор
26/01
Новый главред “ДП”: редакционная политика газеты не изменится
26/01
Кинопрокатчики намечают реформу после «Смерти Сталина»
26/01
Председатель совета директоров Выборг-банка отправился из-под подписки под арест
26/01
Польша запретила «бандеровскую идеологию»
26/01
Володин предупредил посла США Хантсмана, что его могут снять
26/01
Кинотеатру «Пионер» грозит штраф до 100 тысяч рублей за показ «Смерти Сталина»
26/01
Порошенко предложил миру создать новую коалицию против России
26/01
Как город встретит годовщину освобождения от блокады
26/01
Проспект Наставников частично перекроют до середины февраля
26/01
«Фонтанка» за 60 секунд — 22 - 26 января
26/01
Саакашвили отправили под ночной домашний арест
26/01
«Звенигородская» закрыта на проверку
26/01
Здание Левашовского хлебозавода реконструируют под культурный центр
26/01
УФАС обязало районы выбрать управляющих домами ЛСР и YIT
26/01
Итоги недели с Андреем Константиновым: Сталина на вас нет!
26/01
Трамп в Давосе говорил о заложниках одного поставщика энергоресурсов
26/01
Россиянке пришлось расстаться с 34 кг сыра и масла на границе с Финляндией
26/01
Nissan придумал беспилотные тапочки и офисные кресла
26/01
Петербургские сурки не проснутся к Дню сурка
26/01
«Деловой Петербург» возглавили выходцы из администрации Ленинградской области
26/01
ГИБДД раскрыла тайну «слета любителей ям»
26/01
За пьяное минирование самолета в Пулково пассажира заставили работать на государство
26/01
Молодежный союз Петербурга временно обезглавили
26/01
Экс-главбуха Красносельского УМВД, обвиняемую в хищении 27 млн, отпустили домой из СИЗО
26/01
Испания объявила посла Венесуэлы персоной нон грата
26/01
Сорос в Давосе узрел угрозу человечеству в соцсетях
26/01
Основатель кластера «Тайга» откроет культурное пространство в Левашовском хлебозаводе
26/01
Госстройнадзор увидел в коттедже на Эстонской улице признаки многоквартирного дома
26/01
В Крестах-2 научились доставать телефоны через розетки
26/01
В Минтруда назвали болезни для получения бессрочной инвалидности
26/01
Роскомнадзор начал борьбу с нелегальными хоккейными трансляциями в Интернете
26/01
Полтавченко подписал закон о внесении в список ЗНОП четырех адресов на Петроградской
26/01
Госдума узаконила штрафы за подделку билетов на чемпионат мира по футболу
26/01
Посол США в РФ Хантсман хочет встретиться с Медведевым
26/01
Перчатка с наркотиками остановила автобус на границе с Финляндией
26/01
На Савушкина полыхала квартира
26/01
National Geographic назвал «культурные жемчужины» Петербурга
26/01
В Петербурге после визита сантехника женщина сварилась в собственной ванной
26/01
Полиция пришла в кинотеатр, показавший «Смерть Сталина»
26/01
Дорожникам разрешат отслеживать уровень безопасности трасс
26/01
Приговор священнику Грозовскому будет пересмотрен
26/01
Valio начнет импортировать в Россию мороженое
26/01
Набросившаяся с папкой документов на полицейского в Петербурге заплатит 30 тысяч за экспрессию
26/01
В дома Адмиралтейского района возвращается тепло, но не во все
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
26.01.2018 18:26

Новый главред “ДП”: редакционная политика газеты не изменится

Новый главный редактор «Делового Петербурга» Артемий Смирнов заявил о намерении сохранить редакционную политику издания. Как он сообщил «Фонтанке» 26 января, ему понадобится месяц для вхождения в курс дел «ДП».

«Мне предложила возглавить редакцию новый генеральный директор. Что касается редакционной политики, это, конечно, логичней спрашивать акционера, тем не мене, он вряд ли бы покупал "ДП", если бы ему не нравилось издание», – отметил Смирнов.

Ранее стало известно, что в газете «Деловой Петербург» сменилось руководство. Генеральным директором назначена Наталия Шелудько, главным редактором — Артемий Смирнов. Оба выходцы из комитета по печати и связям с общественностью администрации Ленинградской области. Вечером 26 января в редакции газеты прошла встреча с новым руководством. По словам Артемия Смирнова, у него сложилось впечатление, что коллектив «воспринял его нормально».

Отметим, что до администрации Ленобласти Смирнов работал в ряде СМИ, в том числе в "Общей газете Ленинградской области", журнале "Профиль – Северная Европа". В 2005 году он возглавлял «Петербургский дневник», теперь газетой руководит его брат Кирилл Смирнов.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Терминал-Ресурс»
26.01.2018 20:00

В Пушкинском районе появится новый детский сад

На территории Проекта комплексного освоения территории «На Царскосельских холмах» построено первое дошкольное общеобразовательное учреждение. Всего на территории проекта запланировано строительство 12 ДОУ и 5 школ с бассейнами
ПАО «Группа ЛСР»
26.01.2018 15:50

«Группа ЛСР» сдала 4 объекта социальной инфраструктуры за 2017 год

Начальная школа на 300 учеников и три детских сада общей вместимостью 600 мест построены за прошлый год на территории кварталов «Новая Охта» в Красногвардейском районе и «Калина-парк» в Калининском районе Санкт-Петербурга
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.01.2018 12:01

"Аэрофлот" и "Аврора" перевезут российских спортсменов на олимпиаду в Корее

Аэрофлот и его дочерняя авиакомпания «Аврора» перевезут российских спортсменов, принимающих участие в XXIII зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Республике Корея
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Станцию «Технологический институт» открыли
Новый главред “ДП”: редакционная политика газеты не изменится
Как город встретит годовщину освобождения от блокады
«Фонтанка» за 60 секунд — 22 - 26 января
Петербургские сурки не проснутся к Дню сурка
Полтавченко подписал закон о внесении в список ЗНОП четырех адресов на Петроградской
Станция «Невский проспект» и вестибюль «Проспекта Ветеранов» закрыты
В Петербурге выросли долги по зарплате и число безработных
Полицейским Кронштадта и Пушкина дали новых начальников
В Петербурге больше всего подорожали хлеб, молоко, глазированные сырки и икра
«Подводников» из «Ленэнерго» пытаются снять с крючка
Соляной бюджет Центрального района
Владимир Владимирович может и без штаба
Куда поехать в Финляндии: советы читателей
Как Тучков поставили в безопорное положение
Мишке Паддингтону ищут защиты у Медведева
Градсовет придавили памятниками
И целого города мало. Пригожин хочет прирастить Петербург островами
Панорама «Прорыв»: за сутки до Путина
На Поклонной горе показали половину работы
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели с Андреем Константиновым: Сталина на вас нет!

Очевидцы: на Дворцовом мосту дотла сгорела Subaru

«Иди и смотри»: БГ показал мистический Петербург

Новости компаний
«Терминал-Ресурс»
26.01.2018 20:00
В Пушкинском районе появится новый детский сад
На территории Проекта комплексного освоения территории «На Царскосельских холмах» построено первое дошкольное общеобразовательное учреждение. Всего на территории проекта запланировано строительство 12 ДОУ и 5 школ с бассейнами
ПАО «Группа ЛСР»
26.01.2018 15:50
«Группа ЛСР» сдала 4 объекта социальной инфраструктуры за 2017 год
Начальная школа на 300 учеников и три детских сада общей вместимостью 600 мест построены за прошлый год на территории кварталов «Новая Охта» в Красногвардейском районе и «Калина-парк» в Калининском районе Санкт-Петербурга
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.01.2018 12:01
"Аэрофлот" и "Аврора" перевезут российских спортсменов на олимпиаду в Корее
Аэрофлот и его дочерняя авиакомпания «Аврора» перевезут российских спортсменов, принимающих участие в XXIII зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Республике Корея
ГК «Эталон»
24.01.2018 16:06
«Эталон ЛенСпецСМУ» начал выдавать ключи в 4-м корпусе ЖК «Самоцветы»
Началось заселение 4-го корпуса жилого комплекса «Самоцветы», который «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на Васильевском острове, на пересечении Уральской улицы и Набережной реки Смоленки
ЦДС «Муринский Посад»
24.01.2018 11:30
Последний этап 1 корпуса ЦДС «Муринский Посад» введен в эксплуатацию
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию корпус 1 (4 этап) ЦДС «Муринский Посад». В ближайшее время застройщик приступит к передаче покупателям ключей от квартир
Компания «Л1»
24.01.2018 11:17
«Л1» готовится запустить новые строительные проекты
В 2017-м году компания «Л1» ввела в эксплуатацию 245 тысяч кв. м жилья, почти 7% общегородского объема.
ГК «ЦДС»
23.01.2018 17:23
Первый корпус жилого комплекса ЦДС «Новые Горизонты» введен в эксплуатацию
Группа ЦДС ввела в эксплуатацию первый корпус жилого комплекса ЦДС «Новые Горизонты». Объект расположен в поселке Бугры Всеволожского района Ленинградской области и рассчитан на 914 квартир
Магазин "Кей"
22.01.2018 12:52
Выбираем чистящие средства для техники со специалистами КЕЙ
Уход за техникой является основой для ее долговечности и работоспособности, поэтому производители выпускают достаточно широкий ряд различных чистящих средств. В данной статье специалисты компании КЕЙ помогут Вам разобраться в этом разнообразии
ЖК «Дом на Блюхера»/ГК «Эталон»
22.01.2018 11:34
Группа «Эталон» открывает продажи в «Доме на Блюхера» в Санкт-Петербурге
Группа «Эталон» объявляет о запуске в продажу нового проекта комфорт-класса - «Дом на Блюхера», расположенного в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: пр. Маршала Блюхера, д. 4. Проект реализует компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»)
ЖК «Образцовый квартал 3»/«Терминал-Ресурс»
19.01.2018 19:00
В ЖК «Образцовой квартал 3» можно купить квартиру без первоначального взноса
До 06 июня 2018 года купить квартиру в ЖК «Образцовый квартал 3» можно без первоначального взноса. Такая программа ипотечного кредитования действует в Банке-партнере АО «АБ «РОССИЯ»
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.