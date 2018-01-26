Новый главред “ДП”: редакционная политика газеты не изменится

Новый главный редактор «Делового Петербурга» Артемий Смирнов заявил о намерении сохранить редакционную политику издания. Как он сообщил «Фонтанке» 26 января, ему понадобится месяц для вхождения в курс дел «ДП».

«Мне предложила возглавить редакцию новый генеральный директор. Что касается редакционной политики, это, конечно, логичней спрашивать акционера, тем не мене, он вряд ли бы покупал "ДП", если бы ему не нравилось издание», – отметил Смирнов.

Ранее стало известно, что в газете «Деловой Петербург» сменилось руководство. Генеральным директором назначена Наталия Шелудько, главным редактором — Артемий Смирнов. Оба выходцы из комитета по печати и связям с общественностью администрации Ленинградской области. Вечером 26 января в редакции газеты прошла встреча с новым руководством. По словам Артемия Смирнова, у него сложилось впечатление, что коллектив «воспринял его нормально».

Отметим, что до администрации Ленобласти Смирнов работал в ряде СМИ, в том числе в "Общей газете Ленинградской области", журнале "Профиль – Северная Европа". В 2005 году он возглавлял «Петербургский дневник», теперь газетой руководит его брат Кирилл Смирнов.