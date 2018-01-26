Володин предупредил посла США Хантсмана, что его могут снять

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал США тщательно подумать, прежде чем запрашивать встречи своего посла с российскими высокопоставленными руководителями, передает «Интерфакс».

«Вдруг завтра посла за его желание встретиться с нами снимут и обвинят в том, что мы опять влияем на кого-то, а оказывается, это по их собственному желанию. Вы посмотрите, что происходит: никто со стороны Государственной думы не предлагал встречу, никто ее не инициировал, инициируют сами, а потом говорят о том, что Россия влияет на выборы, Россия влияет на политику США. Как себя в этой ситуации вести?» — сказал Володин.

По его словам, российская сторона сначала будет обсуждать предложение о встрече с послом, «потому что завтра скажут, что опять повлияли на волеизъявление граждан».

Ранее сообщалось, что посол США в России Джон Хантсман намерен встретиться с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, кремлевскими чиновниками, руководством спецслужб России. Об этом сообщалось в твиттере посольства США в России.

Володин добавил, что «нужно ждать официальных решений, а не руководствоваться «Твиттером».