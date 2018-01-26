Кинотеатру «Пионер» грозит штраф до 100 тысяч рублей за показ «Смерти Сталина»

Визит полиции в кинотеатр «Пионер» связан с показами «Смерти Сталина». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным издания, за продажу билетов на фильм, лишенный прокатного удостоверения, предприятию может грозить штраф от 50 до 100 тысяч рублей за каждый сеанс (статья 14.58 КоАП РФ).

Напомним, прокатное удостоверение у комедии «Смерть Сталина», снятой шотландским режиссером Армандо Иануччи, было отозвано 23 января. Ранее публиковались сведения, что фильм вызвал резкую критику со стороны Общественного совета при Министерстве культуры.

Несмотря на отсутствие прокатного удостоверения, московский кинотеатр «Пионер» начал демонстрировать картину 25 января. 26 января появилось сообщение о том, что ему нанесли визит сотрудники полиции, однако, с чем это было связано, не уточнялось.

С кратким содержанием фильма можно ознакомиться на страницах «Фонтанки».