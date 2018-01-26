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26.01.2018 17:50

SMART‐квартиры с нестандартными окнами

В этом материале речь пойдет об окнах. Поговорим об интересных и нестандартных решениях, которыми может похвастаться только original smart (по-настоящему умные планировки).*
SMART‐квартиры с нестандартными окнами

Это то самое, о чем вы мечтали, но даже не знали, что такое бывает на нашем первичном рынке жилья. А оно – бывает.

Окно в ванной комнате

Ванная комната с окном, «голливудская мечта», воплотилась в реальность в планировочных решениях проекта «LEGENDA Героев». Например, квартиры с тремя спальнями размера XL.  

LEGENDA Intelligent Development
LEGENDA Intelligent Development

Помимо окна в этом санузле есть место и для большого умывальника на двоих, ведь комната входит в состав мастер-спальни (от англ. Masterbedroom). Больше ее не загромождает ничего – стиральную машину вполне можно разместить во второй ванной, примыкающей к детской комнате.

LEGENDA Intelligent Development
LEGENDA Intelligent Development

Санузел с окном в мастер-спальне. LEGENDA Героев. Квартира с тремя спальнями, тип 3-5.

 

Окно в гардеробной

Гардеробная – это целая комната с окном площадью 5-5,5 кв.м. Опытные модники знают, что образ, цвета и макияж воспринимаются совершенно по-разному при электрическом и при естественном дневном освещении. Хотите получить точное представление о том, каким (или какой) вас увидят люди на улице? Посмотрите в зеркало в гардеробной с окном!

LEGENDA Intelligent Development
LEGENDA Intelligent Development

В планировке большой трехспальневой квартиры в доме «LEGENDA Дальневосточного» гардеробная с окном входит в состав мастер-спальни и вполне может сыграть роль будуара для хозяйки. Напротив нее есть еще одна маленькая гардеробная, уже без окна для главы семейства.

Еще один вариант использования этой маленькой комнаты, примыкающей к родительской спальне, – превратить ее в детскую для малыша. Так мама будет слышать, как ее сокровище спит, и не волноваться каждую минуту.

Впрочем, для кого-то такая гардеробная может стать небольшим кабинетом, библиотекой или местом для занятия хобби.

LEGENDA Intelligent Development
LEGENDA Intelligent Development

 

Окно над рабочей зоной кухни

Залог создания удобного рабочего места на кухне заключается не только в размещении кухонной мебели и качественных материалах, но и в хорошем естественном освещении.

LEGENDA Intelligent Development
LEGENDA Intelligent Development

Окно над рабочей зоной кухни покоряет не только женщин, но и мужчин. Их объединяет одно — желание жить не стандартно, не так, как все. 

LEGENDA Intelligent Development
LEGENDA Intelligent Development

Справка о компании LEGENDA Intelligent Development

*На правах рекламы

 

 

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Группа ЦДС стала одним из первых застройщиков в Санкт-Петербурге, реализующих квартиры по программе «Семейная ипотека с государственной поддержкой» под 6%.
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