SMART‐квартиры с нестандартными окнами

В этом материале речь пойдет об окнах. Поговорим об интересных и нестандартных решениях, которыми может похвастаться только original smart (по-настоящему умные планировки).*

Это то самое, о чем вы мечтали, но даже не знали, что такое бывает на нашем первичном рынке жилья. А оно – бывает.

Окно в ванной комнате

Ванная комната с окном, «голливудская мечта», воплотилась в реальность в планировочных решениях проекта «LEGENDA Героев». Например, квартиры с тремя спальнями размера XL.

LEGENDA Intelligent Development

Помимо окна в этом санузле есть место и для большого умывальника на двоих, ведь комната входит в состав мастер-спальни (от англ. Masterbedroom). Больше ее не загромождает ничего – стиральную машину вполне можно разместить во второй ванной, примыкающей к детской комнате.

LEGENDA Intelligent Development

Санузел с окном в мастер-спальне. LEGENDA Героев. Квартира с тремя спальнями, тип 3-5.

Окно в гардеробной

Гардеробная – это целая комната с окном площадью 5-5,5 кв.м. Опытные модники знают, что образ, цвета и макияж воспринимаются совершенно по-разному при электрическом и при естественном дневном освещении. Хотите получить точное представление о том, каким (или какой) вас увидят люди на улице? Посмотрите в зеркало в гардеробной с окном!

LEGENDA Intelligent Development

В планировке большой трехспальневой квартиры в доме «LEGENDA Дальневосточного» гардеробная с окном входит в состав мастер-спальни и вполне может сыграть роль будуара для хозяйки. Напротив нее есть еще одна маленькая гардеробная, уже без окна для главы семейства.

Еще один вариант использования этой маленькой комнаты, примыкающей к родительской спальне, – превратить ее в детскую для малыша. Так мама будет слышать, как ее сокровище спит, и не волноваться каждую минуту.

Впрочем, для кого-то такая гардеробная может стать небольшим кабинетом, библиотекой или местом для занятия хобби.

LEGENDA Intelligent Development

Окно над рабочей зоной кухни

Залог создания удобного рабочего места на кухне заключается не только в размещении кухонной мебели и качественных материалах, но и в хорошем естественном освещении.

LEGENDA Intelligent Development

Окно над рабочей зоной кухни покоряет не только женщин, но и мужчин. Их объединяет одно — желание жить не стандартно, не так, как все.

LEGENDA Intelligent Development

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*На правах рекламы