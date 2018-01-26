Саакашвили отправили под ночной домашний арест

Апелляционный суд Киева взял под частичный домашний арест бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили. Соответствующее постановление коллегия судей объявила 26 января.

"Жалобу прокурора удовлетворить ... Избрать для Саакашвили М.Н. меру пресечения в виде домашнего ареста с 22:00 до 7:00 с обязательством носить электронный браслет", – говорится в постановлении суда, которое приводит УНН.

Генпрокуратура Украины требовала отправить Саакашвили под полноценный домашний арест.

Саакашвили впервые задержали 5 декабря в арендованной квартире на Костельной ул. в Киеве. В результате этого произошли столкновения между сторонниками Саакашвили и правоохранителями, он был освобожден и скрылся. Во второй раз Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской полиции и увезли в ИВС.

Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Сергея Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти. Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса Украины. Тогда Генпрокуратура просила суд избрать для Саакашвили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Но судья Печерского райсуда Киева Лариса Цоколь отказала в удовлетворении этого ходатайства и освободила Саакашвили из-под стражи.