УФАС обязало районы выбрать управляющих домами ЛСР и YIT

Петербургское УФАС обязало администрации Красногвардейского и Василеостровского районов провести конкурс на выбор управляющих компаний для двух новых домов и таким образом прекратить действия, содержащие признаки нарушения закона о защите конкуренции.

Как говорится в сообщении ведомства от 26 января, речь идет о зданиях ЖК «Новая Охта» на проспекте Маршака, дома № 26 и 28-1, а также о ЖК Suomi на Малом проспекте В.О., дом № 52, строение 1. Их застройщики, соответственно, ЛСР и YIT, получили разрешения на ввод в эксплуатацию в конце декабря, но конкурс на выбор управляющих организаций так и не был объявлен.

По мнению УФАС, его непроведение может ограничить конкуренцию, поскольку «только при публичном объявлении конкурса могут быть выявлены потенциальные желающие получить право работать по указанным адресам».

Антимонопольщики дали администрациям срок до 19 февраля 2018 года, чтобы разместить извещения о проведении тендеров, иначе будут возбуждены антимонопольные дела.

Согласно части 13 статьи 161 Жилищного кодекса, в течение 20 дней со дня выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома органы местного самоуправления должны объявить о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации. Сам тендер должен быть проведен не позднее, чем через сорок дней со дня публикации извещения.