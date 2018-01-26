Трамп в Давосе говорил о заложниках одного поставщика энергоресурсов

Президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что поддержит друзей Америки в вопросе обеспечения энергетической безопасности, так как «никто не должен быть в заложниках у одного поставщика энергоресурсов».

«Мы снимаем собственные ограничения в сфере производства энергоресурсов для предоставления доступной электроэнергии для наших граждан и предприятий, а также для оказания помощи нашим друзьям по всему миру в области обеспечения энергетической безопасности. Ни одна страна не должна быть в заложниках у одного поставщика энергоресурсов», — заявил Трамп, сообщает RNS.

Американский президент также подчеркнул, что США больше не будут оставлять без внимания случаи кражи интеллектуальной собственности и предоставления антиконкурентных субсидий в сфере промышленности.

«Мы также работаем над реформированием международной торговой системы, чтобы она приносила экономическую выгоду всем, кто играет по правилам, мы не можем иметь свободную и открытую торговлю, если некоторые страны будут эксплуатировать систему за счет других. Мы поддерживаем свободную торговлю, но она должна быть справедливой и взаимной, потому что в итоге несправедливая торговля ставит нас всех под удар, США больше не будут игнорировать несправедливую экономическую политику (других стран. — Прим. ред.), включая кражу интеллектуальной собственности, субсидии для промышленности», — добавил Трамп.

По его словам, подобная практика наносит вред не только американскому бизнесу, но и предприятиям по всему миру.

В апреле прошлого года Трамп подписал указ, который расширяет перечень доступных для разведки и бурения территорий на шельфе США.