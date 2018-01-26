Nissan придумал беспилотные тапочки и офисные кресла

Компания Nissan весьма необычным образом продемонстрировала возможности своих беспилотных технологий в одной из японских гостиниц.

Так, постояльцев этой гостиницы ожидают тапочки, которые самостоятельно возвращаются на свои места, беспилотные подушки и столы. В них применена та же технология парковочного ассистента, что и на автомобилях Nissan Leaf.

Помимо этого в компании разработали прототип офисного кресла, которое способно самостоятельно возвращаться к рабочему месту.

Подробности и видео – на «Водителе Петербурга».