«Фонтанка» за 60 секунд — 22 - 26 января

Не стало главной «Золушки» советской эстрады Людмилы Сенчиной. В интервью «Фонтанке» знаменитая певица рассказывала о дружбе и, да, о домогательствах. Послушайте, как она поет «Золушку» – с 1974-го по 2017 год.

России нужен высший суд по нравственности. Отменять Конституцию пока рано, но ничто не вечно под Луной. Об этом «Фонтанке» заявила депутат Госдумы Елена Драпеко, которая настаивает: фильм «Смерть Сталина» – это признак войны, которая уже ведётся против России. Поэтому смотреть его населению нельзя. Если кто ленится посмотреть в сети то, что нам запретили, мы пересказываем.

Но самой популярной блондинкой месяца стала дама из полиции. Правда, ее за это уволили — популярность, отвага и еще кое-какие качества пришли к ней в момент конкретного алкогольного поведения.

Что позволено Российскому военно-историческому обществу, о том разные телеканалы могут только мечтать. РВИО назвало прорыв блокады Ленинграда крупнейшим военным преступлением. И на старуху бывает проруха.

Дмитрий Михальченко вот-вот станет бывшим миллиардером. Могущественные друзья перестали в него верить и, на всякий случай, забрали бизнес. Целее будет. Кто — бизнес или Михальченко — догадайтесь сами.

Проект Russiangate опубликовал расследование об элитной недвижимости главы ФСБ Александра Елагина под Петербургом — и через несколько часов перестал существовать.

«Фонтанка» досрочно отметила Татьянин день. Оказалось, что в МО «Сампсониевское» организованная хозяйствующая группа прихватизировала 200 млн на зрелищах для народа.

А в Центральном районе — свои радости. Там жильцы многоэтажки по подвалу на лодке плавают. Скоро у них крокодилы заведутся, покрупнее, чем в Курортном.

И это еще что! МВД назвало, в каких районах Петербурга лучше и на улицу не ходить.