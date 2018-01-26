«Семейная ипотека» под 6% на объектах Группы ЦДС

Группа ЦДС стала одним из первых застройщиков в Санкт-Петербурге, реализующих квартиры по программе «Семейная ипотека с государственной поддержкой» под 6%.

Приобрести квартиру с помощью льготных условий кредитования можно во всех объектах Группы ЦДС. Банки, принимающие участие в программе: «Российский капитал», «Глобэкс», «Абсолют», «БинБанк».

С условиями ипотечного кредитования объектов можно ознакомиться на сайте https://www.cds.spb.ru/promotions/semeynaya-ipoteka-sgosudarstvennoy-podderzhkoy/

Согласно Постановлению Правительства РФ, воспользоваться программой льготного кредитования могут семьи, у которых в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 года родился второй и/или третий ребенок. Воспользоваться государственной программой могут только граждане РФ.

Минимальный первоначальный взнос в рамках программы составляет 20% от стоимости недвижимости. Для его оплаты могут быть использованы, в том числе средства материнского (семейного) капитала. Срок ипотеки – от 3 до 30 лет.

Для семей, в которых родился второй ребенок, ипотечная ставка субсидируется на 3 года. Для граждан, у которых родился третий ребенок – на 5 лет. По завершении льготного периода, устанавливается ставка в размере ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату заключения кредитного договора, увеличенной на 2%. По состоянию на январь 2018 г. ключевая ставка составляет 7,75%. Таким образом, по завершении субсидированного периода кредитования, ставка будет зафиксирована на уровне 9,75% годовых.

Максимальная сумма кредита для Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 8 млн руб.

ПАО АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» лицензия Центрального банка №2312 от 28.11.2014г.

АО "ГЛОБЭКСБАНК" Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций от 01.12.2014 №1942

ПАО АКБ «Абсолют Банк» лицензия Центрального банка №2306 от 1108.2015г.

ПАО «БИНБАНК» Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №323 от 18.11.2016 г.

Справка о ГК «ЦДС»