«Деловой Петербург» возглавили выходцы из администрации Ленинградской области

В издании «Деловой Петербург» сменилось руководство. Генеральным директором назначена Наталия Шелудько, главным редактором — Артемий Смирнов. Оба выходцы из администрации Ленинградской области.

По данным «Фонтанки», 26 января новых руководителей представили коллективу.

Артемий Смирнов прежде работал главным редактором региональных печатных и электронных СМИ («Общая газета Ленинградской области», журнал «Профиль – Северная Европа»), затем в комитете по печати и связям с общественностью Ленинградской области. Наталья Шелудько долгое время работала пресс-секретарем губернатора Ленинградской области, в последнее время возглавляла областной комитет по печати и связям с общественностью. По данным «Фонтанки», ее отец хорошо знаком с Григорием Березкиным, который приобрел РБК и «Деловой Петербург».

Прежний главный редактор «ДП» Максим Васюков, с 2011 года работающий на этой позиции, отправится в Москву – его назначают заместителем генерального директора РБК. Там он займется развитием платных сервисов.

Владелец группы ЕСН Григорий Березкин купил «Деловой Петербург» в конце 2017 года. Газета выходит с 1991 года.