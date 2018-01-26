Петербургские сурки не проснутся к Дню сурка

Сурки в Ленинградском зоопарке не выйдут из спячки к Дню сурка. Как сообщили «Фонтанке» 26 января в пресс-службе, пробуждение животных ожидается на два месяца позже — примерно в конце марта.

Напомним, по традиции, сложившейся в США и Канаде, День сурка отмечают 2 февраля. Считается, что пробуждающиеся от спячки животные могут предсказывать погоду: если день пасмурный и сурок не увидел свою тень, то весна будет теплой.

Но в Петербурге из-за климатических особенностей необходимое для пробуждения сурков тепло наступает позже. Будить специально их не будут.

Сейчас в Ленинградском зоопарке живут три сурка — Жорик, Августина и Отрада. Их в июле 2017 года подарил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Как рассказали в учреждении, зверьки еще осенью соорудили себе убежище и плотно закрыли вход соломой. Причем Жорик и Августина легли спать вместе, что позволяет надеяться, что после пробуждения они смогут принести потомство.

В прошлом году Ленинградский зоопарк также не отмечал День сурка из-за того, что единственный на тот момент представитель этого вида, Фрол, умер накануне праздника.