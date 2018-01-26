За пьяное минирование самолета в Пулково пассажира заставили работать на государство

В Петербурге оглашен приговор сибиряку Дмитрию Тихонову, опоздавшему на свой рейс до Новосибирска и остановившему взлет сообщением о бомбе в самолете. Суд прописал ему исправительные работы.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 26 января, Тихонов признан виновным в том, что 17 ноября у выхода на посадку терминала Пулково рассказал представителю авиакомпании «Россия» о взрывном устройстве на борту самолета Петербург – Новосибирск.

Рейс отложили, полиция проверяла воздушное судно.

Как сообщала «Фонтанка», пассажир опоздал на посадку, ему безуспешно предлагали поменять билет. Самолет вылетел через 2,5 часа. Без Тихонова.

«Московский районный суд признал его виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, – уточнили в пресс-службе судов. – Тихонов не оспаривал фактические обстоятельства дела, но не соглашался с умыслом на преступление». Приговором пассажиру назначен год исправительных работ с удержанием десяти процентов зарплаты в доход государства.