Экс-главбуха Красносельского УМВД, обвиняемую в хищении 27 млн, отпустили домой из СИЗО

Бывший главбух Красносельского УМВД Петербурга, обвиняемая в мошенническом хищении 27 млн рублей, выпущена из-под стражи. Как сообщает 26 января пресс-служба судов города, следователь просил продлить арест, но суд решил, что домашней изоляции хватит.

«Суд учел, что Бузукина … ранее не судима, имеет регистрацию и постоянное место жительства в Санкт-Петербурге, на ее иждивении находятся несовершеннолетний ребенок-инвалид и мать-инвалид, дала признательные показания», – говорится в релизе.

Теперь уже бывшая сотрудница правоохранительных органов останется под домашним арестом до 22 февраля.

Напомним, Светлану Бузукину задержали в октябре 2017 года в роли ключевой участницы дела о нецелевом расходовании бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору (статья 285.1 УК) и особо крупном мошенничестве (статья 159 УК). По версии следствия, в течение двух лет с корпоративной банковской карты УМВД исчезли 27 млн рублей казенных денег. Пропажу средств главбух и ее подельники скрывали приписками в отчетах. Так как фигурантка дела не разглашала имена соучастников, ее изолировали от общества.