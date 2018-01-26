Молодежный союз Петербурга временно обезглавили

Октябрьский суд временно оставил Российский союз молодежи Петербурга и области без руководителя. На время домашнего заточения Дмитрию Лядову предложили разнообразить досуг менее ответственным занятием.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города 26 января, Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и временно отстранил Лядова от занимаемой им должности главы молодежного союза. Пока продолжается уголовное дело о покушении на мошенничество с госденьгами, вернуться к своим обязанностям он не сможет. Не возражавший ранее против продления домашнего ареста Лядов без работы оставаться не пожелал и был категоричен, но понимания у судьи не нашел.

Следствие полагает, что Лядов вступил в преступный сговор, направленный на хищение бюджетных денег города в крупном размере. При реализации проекта «Кадровая школа актива молодежных общественных организаций в Петербурге» в комитет по молодежной политике была подана заявка на участие в конкурсе с получением субсидии в 545 тысяч рублей. Проект реализован не был, и, по версии следствия, реализовать его даже не собирались, а в Смольный были представлены поддельные документы. Лядов оставлен под домашним арестом до 15 февраля.