В Крестах-2 научились доставать телефоны через розетки

Следственный изолятор в Колпино после недавнего заселения можно считать полностью обжитым. Арестанты прознали, как не остаться без сотовых телефонов и иных благ. Помог им Александр Васильев из группы «Сплин».

Как стало известно «Фонтанке» 26 января, внимание оперативников СИЗО привлекла повышенная аварийность электрических розеток в некоторых камерах. И если первые жалобы арестантов списывались на комплексные проблемы со строительством новых Крестов, то систематичность дала повод призадуматься.

Фото: "Фонтанка.ру"

Для починки розеток вызывались электрики подрядной строительной фирмы. Оперативники присмотрелись к ним и решили провести внеплановый обыск в двух камерах, где только что побывали мастера. И нашли мобильные телефоны, сим-карты, гарнитуры, наркотики.

По предварительным данным, электрики проносили ценности за вознаграждение от 5 до 20 тысяч рублей. Деньги им переводились на банковские карты.

По легенде, искусство намеренно "коротить" розетки, тем самым создавая повод для вызова электриков, навеяно песней группы «Сплин» Александра Васильева «Любовь идет по проводам». Арестанты бросили вызов исполнителю, решив доказать, что по проводам может передаваться не только высокое, но и материальное.