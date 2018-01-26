«Группа ЛСР» сдала 4 объекта социальной инфраструктуры за 2017 год

Начальная школа на 300 учеников и три детских сада общей вместимостью 600 мест построены за прошлый год на территории кварталов «Новая Охта» в Красногвардейском районе и «Калина-парк» в Калининском районе Санкт-Петербурга.

Почти 25 лет «Группа ЛСР» возводит жилые комплексы, где в непосредственной близости от дома есть все необходимое. Строительство детских садов, школ и поликлиник также является неотъемлемой частью развития социально-бытовой инфраструктуры практически во всех проектах компании.

Только за прошлый год «Группа ЛСР» построила на территории своих новых жилых кварталов 4 объекта социальной инфраструктуры. В масштабном проекте «Новая Охта» в 2017 году появилось два новых детских сада на 240 мест каждый. Здесь для малышей предусмотрены классные комнаты, спортивные и музыкальные залы, бассейн, а для активного отдыха – многофункциональное игровое пространство.

На территории комплекса уже работают образовательный центр, совмещающий детский сад на 110 юных жителей «Новой Охты» и начальную школу на 200 мест, а также современная детская поликлиника, рассчитанная на 100 посещений в смену. В ней также расположено специализированное реабилитационное отделение, где дети с ограниченными возможностями могут посещать занятия лечебной физкультуры, массаж и физиотерапевтические процедуры.

Список построенных объектов социальной инфраструктуры в комплексах компании пополнили также детский сад на 220 мест и начальная школа на 300 мест в жилом квартале Калининского района. Эту территорию «Группа ЛСР» сформировала, построив здесь жилые комплексы «Калина-парк» и CINEMA. В этом году ожидается сдача еще одного объекта компании «Калейдоскоп». Сегодня здесь уже работает самая большая в городе школа на 1375 мест, которую также построила «Группа ЛСР».

Все эти объекты построены в рамках соглашений, заключённых с Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга, в соответствии с планом работы подведомственного учреждения Комитета по строительству ГБУ «Управление строительными проектами» по составлению адресной инвестиционной программы строительства объектов социальной инфраструктуры с привлечением средств инвесторов.

Комплекс «Новая Охта» - застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте hhttp://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/novaya-okhta/documents/

Жилой комплекс «Калейдоскоп» - застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/kaleydoskop/documents/

ЖК «Калина-парк» - застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru, сдан

Жилой комплекс CINEMA – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/cinema/documents/

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»