Роскомнадзор начал борьбу с нелегальными хоккейными трансляциями в Интернете

Роскомнадзор отчитался об итогах борьбы с пиратскими трансляциями матчей Континентальной хоккейной лиги. Как сообщает 26 января пресс-служба ведомства, прекратили нелегальные трансляции 62 сайта.

К страницам еще 16 интернет-ресурсов, не отреагировавших на требования Роскомнадзора, был ограничен доступ. Ожидается прекращение трансляций еще на 32 сайтах (установленный срок исполнения требований еще не истек).

Ранее Роскомнадзор заблокировал 20 сайтов, разместивших пиратскую версию фильма «Движение вверх». Всего же за 2017 год в Роскомнадзор поступило более 1200 определений Мосгорсуда, направленных на защиту авторских прав, большая часть из них касалась кинематографической продукции. На пиратских сайтах удалялись копии российских фильмов «Аритмия», «Притяжение», «Время первых», «Интервью с Путиным», «Крым», «Салют-7», «Гоголь», а также серии иностранных сериалов, таких как «Игра престолов», «Твин Пикс».