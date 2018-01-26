Роскомнадзор начал борьбу с нелегальными хоккейными трансляциями в Интернете

Еще
00:50 27.01.2018
Пришлите свою новость!
00:46
В поселке на Ямале после пожара обрушился жилой дом
00:10
Ударивший стюардессу пассажир получил уголовное дело
26/01
Задержанный в Петербурге анархист пожаловался на пытки шокером
26/01
На детской площадке в Амстердаме произошла перестрелка
26/01
В Кировском районе 29 домов ждут тепла
26/01
МИД: Россия готовит ответ на новые санкции США
26/01
Дзюба призвал российских биатлонистов биться до конца на Олимпиаде
26/01
Самолеты из Пулково несколько часов не могут вылететь в Калининград
26/01
Бастрыкин: Нападения в школах — следствие халатности
26/01
Кинотеатр «Пионер» прекращает показ «Смерти Сталина»
26/01
Очевидцы: на Дворцовом мосту дотла сгорела Subaru
26/01
Сериал «Зачарованные» переснимут и отправят в наши дни
26/01
Пара, заключившая однополый брак, уведомлений о его недействительности не получала
26/01
МОК разрешил вешать российский флаг в спальнях спортсменов
26/01
Станцию «Технологический институт» открыли
26/01
Метро «Технологический институт» закрыто
26/01
В Париже из-за наводнения эвакуируют экспонаты Малого дворца
26/01
Комитету по печати Ленобласти нашли временного руководителя
26/01
Авиакомпания «Россия» предостерегла от фейковых билетов в Канкун
26/01
Заинтересовавшего своей ипотекой участкового отправили под домашний арест
26/01
МВД уволит сотрудницу, «узаконившую» однополый брак
26/01
Нападающий сборной Англии: Наша команда обязательно обсудит возможный расизм на мундиале
26/01
Взрывчатку на «Звенигородской» не нашли
26/01
Путин предложил переназначить Зорькина главой КС
26/01
Пустырь на Парнасе застроят культурным центром
26/01
«Зенит» не отпускает Шатова в «Краснодар» и не планирует брать его на второй сбор
26/01
Новый главред “ДП”: редакционная политика газеты не изменится
26/01
Кинопрокатчики намечают реформу после «Смерти Сталина»
26/01
Председатель совета директоров Выборг-банка отправился из-под подписки под арест
26/01
Польша запретила «бандеровскую идеологию»
26/01
Володин предупредил посла США Хантсмана, что его могут снять
26/01
Кинотеатру «Пионер» грозит штраф до 100 тысяч рублей за показ «Смерти Сталина»
26/01
Порошенко предложил миру создать новую коалицию против России
26/01
Как город встретит годовщину освобождения от блокады
26/01
Проспект Наставников частично перекроют до середины февраля
26/01
«Фонтанка» за 60 секунд — 22 - 26 января
26/01
Саакашвили отправили под ночной домашний арест
26/01
«Звенигородская» закрыта на проверку
26/01
Здание Левашовского хлебозавода реконструируют под культурный центр
26/01
УФАС обязало районы выбрать управляющих домами ЛСР и YIT
26/01
Итоги недели с Андреем Константиновым: Сталина на вас нет!
26/01
Трамп в Давосе говорил о заложниках одного поставщика энергоресурсов
26/01
Россиянке пришлось расстаться с 34 кг сыра и масла на границе с Финляндией
26/01
Nissan придумал беспилотные тапочки и офисные кресла
26/01
Петербургские сурки не проснутся к Дню сурка
26/01
«Деловой Петербург» возглавили выходцы из администрации Ленинградской области
26/01
ГИБДД раскрыла тайну «слета любителей ям»
26/01
За пьяное минирование самолета в Пулково пассажира заставили работать на государство
26/01
Молодежный союз Петербурга временно обезглавили
26/01
Экс-главбуха Красносельского УМВД, обвиняемую в хищении 27 млн, отпустили домой из СИЗО
26/01
Испания объявила посла Венесуэлы персоной нон грата
26/01
Сорос в Давосе узрел угрозу человечеству в соцсетях
26/01
Основатель кластера «Тайга» откроет культурное пространство в Левашовском хлебозаводе
26/01
Госстройнадзор увидел в коттедже на Эстонской улице признаки многоквартирного дома
26/01
В Крестах-2 научились доставать телефоны через розетки
26/01
В Минтруда назвали болезни для получения бессрочной инвалидности
26/01
Роскомнадзор начал борьбу с нелегальными хоккейными трансляциями в Интернете
26/01
Полтавченко подписал закон о внесении в список ЗНОП четырех адресов на Петроградской
26/01
Госдума узаконила штрафы за подделку билетов на чемпионат мира по футболу
26/01
Посол США в РФ Хантсман хочет встретиться с Медведевым
26/01
Перчатка с наркотиками остановила автобус на границе с Финляндией
26/01
На Савушкина полыхала квартира
26/01
National Geographic назвал «культурные жемчужины» Петербурга
26/01
В Петербурге после визита сантехника женщина сварилась в собственной ванной
26/01
Полиция пришла в кинотеатр, показавший «Смерть Сталина»
26/01
Дорожникам разрешат отслеживать уровень безопасности трасс
26/01
Приговор священнику Грозовскому будет пересмотрен
26/01
Valio начнет импортировать в Россию мороженое
26/01
Набросившаяся с папкой документов на полицейского в Петербурге заплатит 30 тысяч за экспрессию
26/01
В дома Адмиралтейского района возвращается тепло, но не во все
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
26.01.2018 15:55

Роскомнадзор начал борьбу с нелегальными хоккейными трансляциями в Интернете

Роскомнадзор отчитался об итогах борьбы с пиратскими трансляциями матчей Континентальной хоккейной лиги. Как сообщает 26 января пресс-служба ведомства, прекратили нелегальные трансляции 62 сайта.

К страницам еще 16 интернет-ресурсов, не отреагировавших на требования Роскомнадзора, был ограничен доступ. Ожидается прекращение трансляций еще на 32 сайтах (установленный срок исполнения требований еще не истек).

Ранее Роскомнадзор заблокировал 20 сайтов, разместивших пиратскую версию фильма «Движение вверх». Всего же за 2017 год в Роскомнадзор поступило более 1200 определений Мосгорсуда, направленных на защиту авторских прав, большая часть из них касалась кинематографической продукции. На пиратских сайтах удалялись копии российских фильмов «Аритмия», «Притяжение», «Время первых», «Интервью с Путиным», «Крым», «Салют-7», «Гоголь», а также серии иностранных сериалов, таких как «Игра престолов», «Твин Пикс».


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
https://pixabay.com/ru/
25.01.2018 18:31

Рекламу лекарств по радио и телевидению могут запретить

Группа депутатов Госдумы во главе с Владимиром Жириновским предлагает ввести правило, исключающее рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах
Магазин "Кей"
19.01.2018 10:00

Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской

Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
из личного архива Мохунова В.Ю.
17.01.2018 12:36

Премьера симфонии-перформанса Дмитрия Жученко пройдет в филармонии

2 февраля в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии пройдет премьера «Мистерии нового времени» петербургского композитора Дмитрия Жученко
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В поселке на Ямале после пожара обрушился жилой дом
Ударивший стюардессу пассажир получил уголовное дело
Задержанный в Петербурге анархист пожаловался на пытки шокером
На детской площадке в Амстердаме произошла перестрелка
Самолеты из Пулково несколько часов не могут вылететь в Калининград
Очевидцы: на Дворцовом мосту дотла сгорела Subaru
Метро «Технологический институт» закрыто
В Париже из-за наводнения эвакуируют экспонаты Малого дворца
Заинтересовавшего своей ипотекой участкового отправили под домашний арест
МВД уволит сотрудницу, «узаконившую» однополый брак
Как сутенеры Дацика подкупали
Самые опасные места в Петербурге
Тайваньское дело «Воентелекома»
Как Тучков поставили в безопорное положение
Нету у вас крокодилов против Паши Бараненко
«Варшавянка» протекла на 100 млн
Сыск бежит за угонщиками, ФСБ догоняет
Михальченко услышало Басманное правосудие
Одна погоня и четыре жертвы
Знал бы крипту, жил бы в Сочи
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели с Андреем Константиновым: Сталина на вас нет!

Очевидцы: на Дворцовом мосту дотла сгорела Subaru

«Иди и смотри»: БГ показал мистический Петербург

Новости компаний
https://pixabay.com/ru/
25.01.2018 18:31
Рекламу лекарств по радио и телевидению могут запретить
Группа депутатов Госдумы во главе с Владимиром Жириновским предлагает ввести правило, исключающее рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах
Магазин "Кей"
19.01.2018 10:00
Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской
Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
из личного архива Мохунова В.Ю.
17.01.2018 12:36
Премьера симфонии-перформанса Дмитрия Жученко пройдет в филармонии
2 февраля в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии пройдет премьера «Мистерии нового времени» петербургского композитора Дмитрия Жученко
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
16.01.2018 19:43
Аэрофлот требует возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира
Аэрофлот намерен добиваться уголовного преследования авиадебошира Владимира Колотыгина, устроившего драку на рейсе из Москвы в Петропавловск-Камчатский.
https://pixabay.com
15.01.2018 15:51
«Деловые Линии» помогли задержать подозреваемых в кражах на трассе
Сотрудник ГК «Деловые Линии» помог задержать мужчин, предположительно пытавшихся вскрыть грузовик на участке трассы Р-158 Пенза - Саратов. Подозрительный автомобиль задержала полиция.
Angry Birds Activity Park
27.12.2017 18:20
Провести время с детьми – бесценно
Чем занять любимое чадо во время каникул? Отправиться с ним в парк активного отдыха и, наконец-то, провести время вместе
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
Компания «Дельта»
18.12.2017 10:41
Чтоб Дед Мороз всё ценное не унес: как защитить квартиру от воров
Новый год – праздник, которого с нетерпением ждут не только дети, но и домушники. В долгие январские каникулы, когда многих нет дома и квартира или дом без присмотра, для воров – раздолье
ЖК «YouПитер»/ГК “Арсенал-Недвижимость”
13.12.2017 19:34
В корпусе №17 ЖК «YouПитер» началось витражное остекление
ЖК «YouПитер» от ГК “Арсенал-Недвижимость” в ближайшее время пополнится очередными готовыми новостройками
https://pixabay.com
12.12.2017 17:50
Виртуальная комната — помощник в создании безбарьерной квартиры для инвалидов
Правильное обустройство дома для комфортного и безопасного проживания людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей - сложная задача. Часто совершенно непонятно, с чего именно начать переоборудование жилища. Какие именно средства нужно приобрести в первую очередь, а без каких можно обойтись
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.