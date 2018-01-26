Полтавченко подписал закон о внесении в список ЗНОП четырех адресов на Петроградской

Губернатор Петербуга подписал принятый ЗакСом 17 января законопроект о внесении в городской список зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) еще четырех территорий на Петроградской стороне. Документ, подписанный 26 января, вступает в силу через 10 дней.

Отметим, что на данный момент скверов по этим четырем адресам нет. Речь идет о следующих участках: набережная Адмирала Лазарева, 16; участок между Корпусной, Средней Колтовской, Малой Зелениной и Петергофской улицами; участок между Малой Зелениной, Петергофской, Пионерской улицами и Адмирала Лазарева, а также последний, четвертый, участок на углу Лодейнопольской и Петрозаводской улиц.

Последний участок, как заявлял спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, включили в список «в пожарном порядке». Стройка на Лодейнопольской привлекла внимание спикера 30 декабря 2017-го, когда он потребовал остановить работы из-за жалоб жителей домов по соседству, заявивших о трещинах в стенах, перекошенных окнах и просадке фундамента. Компания «Аквилон-Инвест» строит здесь ЖК «КингДом» – жилье бизнес-класса.

Как уже писала «Фонтанка», участок принадлежит инвестору на праве собственности. Таким образом, как полагают опрошенные нашим изданием юристы, новый закон противоречит, во-первых, самому закону о ЗНОП, в который вносит поправки (так как в нем не прописана возможность включать в ЗНОП частные владения), а во-вторых, Гражданскому и Земельному кодексам, которые это также запрещают.

Сам Макаров, инициатор законопроекта, заявлял, что таковы его методы борьбы с уплотнительной застройкой.

Ранее в Петербурге уже предпринимались похожие попытки решить законодательно вопрос с застройщиками – собственниками территорий. Речь шла об участкуе на углу Сытнинской и Кронверкской улиц. Однако тогда внесение поправки в Генплан, сделавшее участок под застройку сквером, было обосновано тем, что в результате археологических раскопок были найдены 250 скелетов — их посчитали останками первостроителей Петербурга.

В 2015 году зону изменили с общественно-деловой на зону ЗНОП. Однако никаких компенсаций компания не получила. «В настоящее время «Унисто» судится с городом, чтобы вместо этого участка под застройку был предоставлен другой. Но пока никаких позитивных решений на этот счёт не было принято», – рассказали «Фонтанке» в пресс-службе «Унисто Петросталь» 28 декабря 2017 года. Также безрезультатны пока попытки вернуть или обменять площадку: тяжба продолжается, убытки оцениваются в 230 млн рублей.