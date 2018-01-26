Посол США в РФ Хантсман хочет встретиться с Медведевым

Еще
00:49 27.01.2018
Пришлите свою новость!
00:46
В поселке на Ямале после пожара обрушился жилой дом
00:10
Ударивший стюардессу пассажир получил уголовное дело
26/01
Задержанный в Петербурге анархист пожаловался на пытки шокером
26/01
На детской площадке в Амстердаме произошла перестрелка
26/01
В Кировском районе 29 домов ждут тепла
26/01
МИД: Россия готовит ответ на новые санкции США
26/01
Дзюба призвал российских биатлонистов биться до конца на Олимпиаде
26/01
Самолеты из Пулково несколько часов не могут вылететь в Калининград
26/01
Бастрыкин: Нападения в школах — следствие халатности
26/01
Кинотеатр «Пионер» прекращает показ «Смерти Сталина»
26/01
Очевидцы: на Дворцовом мосту дотла сгорела Subaru
26/01
Сериал «Зачарованные» переснимут и отправят в наши дни
26/01
Пара, заключившая однополый брак, уведомлений о его недействительности не получала
26/01
МОК разрешил вешать российский флаг в спальнях спортсменов
26/01
Станцию «Технологический институт» открыли
26/01
Метро «Технологический институт» закрыто
26/01
В Париже из-за наводнения эвакуируют экспонаты Малого дворца
26/01
Комитету по печати Ленобласти нашли временного руководителя
26/01
Авиакомпания «Россия» предостерегла от фейковых билетов в Канкун
26/01
Заинтересовавшего своей ипотекой участкового отправили под домашний арест
26/01
МВД уволит сотрудницу, «узаконившую» однополый брак
26/01
Нападающий сборной Англии: Наша команда обязательно обсудит возможный расизм на мундиале
26/01
Взрывчатку на «Звенигородской» не нашли
26/01
Путин предложил переназначить Зорькина главой КС
26/01
Пустырь на Парнасе застроят культурным центром
26/01
«Зенит» не отпускает Шатова в «Краснодар» и не планирует брать его на второй сбор
26/01
Новый главред “ДП”: редакционная политика газеты не изменится
26/01
Кинопрокатчики намечают реформу после «Смерти Сталина»
26/01
Председатель совета директоров Выборг-банка отправился из-под подписки под арест
26/01
Польша запретила «бандеровскую идеологию»
26/01
Володин предупредил посла США Хантсмана, что его могут снять
26/01
Кинотеатру «Пионер» грозит штраф до 100 тысяч рублей за показ «Смерти Сталина»
26/01
Порошенко предложил миру создать новую коалицию против России
26/01
Как город встретит годовщину освобождения от блокады
26/01
Проспект Наставников частично перекроют до середины февраля
26/01
«Фонтанка» за 60 секунд — 22 - 26 января
26/01
Саакашвили отправили под ночной домашний арест
26/01
«Звенигородская» закрыта на проверку
26/01
Здание Левашовского хлебозавода реконструируют под культурный центр
26/01
УФАС обязало районы выбрать управляющих домами ЛСР и YIT
26/01
Итоги недели с Андреем Константиновым: Сталина на вас нет!
26/01
Трамп в Давосе говорил о заложниках одного поставщика энергоресурсов
26/01
Россиянке пришлось расстаться с 34 кг сыра и масла на границе с Финляндией
26/01
Nissan придумал беспилотные тапочки и офисные кресла
26/01
Петербургские сурки не проснутся к Дню сурка
26/01
«Деловой Петербург» возглавили выходцы из администрации Ленинградской области
26/01
ГИБДД раскрыла тайну «слета любителей ям»
26/01
За пьяное минирование самолета в Пулково пассажира заставили работать на государство
26/01
Молодежный союз Петербурга временно обезглавили
26/01
Экс-главбуха Красносельского УМВД, обвиняемую в хищении 27 млн, отпустили домой из СИЗО
26/01
Испания объявила посла Венесуэлы персоной нон грата
26/01
Сорос в Давосе узрел угрозу человечеству в соцсетях
26/01
Основатель кластера «Тайга» откроет культурное пространство в Левашовском хлебозаводе
26/01
Госстройнадзор увидел в коттедже на Эстонской улице признаки многоквартирного дома
26/01
В Крестах-2 научились доставать телефоны через розетки
26/01
В Минтруда назвали болезни для получения бессрочной инвалидности
26/01
Роскомнадзор начал борьбу с нелегальными хоккейными трансляциями в Интернете
26/01
Полтавченко подписал закон о внесении в список ЗНОП четырех адресов на Петроградской
26/01
Госдума узаконила штрафы за подделку билетов на чемпионат мира по футболу
26/01
Посол США в РФ Хантсман хочет встретиться с Медведевым
26/01
Перчатка с наркотиками остановила автобус на границе с Финляндией
26/01
На Савушкина полыхала квартира
26/01
National Geographic назвал «культурные жемчужины» Петербурга
26/01
В Петербурге после визита сантехника женщина сварилась в собственной ванной
26/01
Полиция пришла в кинотеатр, показавший «Смерть Сталина»
26/01
Дорожникам разрешат отслеживать уровень безопасности трасс
26/01
Приговор священнику Грозовскому будет пересмотрен
26/01
Valio начнет импортировать в Россию мороженое
26/01
Набросившаяся с папкой документов на полицейского в Петербурге заплатит 30 тысяч за экспрессию
26/01
В дома Адмиралтейского района возвращается тепло, но не во все
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
26.01.2018 15:34

Посол США в РФ Хантсман хочет встретиться с Медведевым

 

Посол США в России Джон Хантсман намерен встретиться с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, кремлевскими чиновниками, руководством спецслужб России.

Об этом 26 января сообщается в твиттере посольства США в России. «Посол США верит в диалог и всегда готов встречаться с российскими официальными лицами», — говорится в сообщении.

Уточняется, что запрошены следующие встречи: Дмитрий Медведев, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Игорь Шувалов, Антон Вайно, Алексей Громов, Сергей Кириенко, Дмитрий Песков, Александр Бортников, Александр Новак, Денис Мантуров, Валерий Герасимов, Герман Греф, Татьяна Москалькова, Вероника Скворцова.

Как отметили в дипмиссии, «только что» был направлен еще один запрос на встречу — с вице-премьером правительства России Аркадием Дворковичем. Но фотографии Хантсман позирует с этим запросом.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Setl City
24.01.2018 10:27

В 2017 году объем продаж Setl City вырос на 9,8%

Объем продаж жилой недвижимости Setl City в 2017 году увеличился на 9,8% в денежном выражении по сравнению с 2016 годом. Продажи коммерческих помещений выросли на 7,4% за тот же период. Эксклюзивным брокером проектов Setl City выступает «Петербургская Недвижимость»
ООО "Лигр"
15.01.2018 08:00

Стартует печать информационных материалов для выборов Президента РФ

Типография ЛИГР (ОГРН 1107847165205, ИНН 7802715133) информирует о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных предвыборных материалов для выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.12.2017 17:15

Банк «Санкт-Петербург» начинает выпуск карт Visa Cash Back

Банк «Санкт-Петербург» начинает выпуск карт Visa Cash Back. С картой Visa Cash Back клиенты банка смогут получать возврат денежных средств в размере до 10% от суммы совершенных покупок.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
МИД: Россия готовит ответ на новые санкции США
Бастрыкин: Нападения в школах — следствие халатности
Путин предложил переназначить Зорькина главой КС
Порошенко предложил миру создать новую коалицию против России
Посол США в РФ Хантсман хочет встретиться с Медведевым
Песков: Заявление Трампа совпадает с позицией Путина
Екатерина Гордон передумала быть президентом
Министру Орешкину не дает спать по ночам российское качество жизни
Замминистра образования стала экс-глава комитета по печати Смольного
Верховный суд не стал рассматривать очередную жалобу Навального
Возрасту неподвластен
Елена Драпеко: Идёт война. Кто не понял, поймёт
В штабе Путина поборются за близость
Муниципальный совет да любовь
«Ну и как это они народу и вдруг не отдадут власть?»
Год хайпа: от Трамп-пам-пама до «Пламени и ярости»
Трамп всё тот же, и другим не будет
Уважай и не мешай: как нужно вести себя журналистам в Мариинском дворце
Как в Петербурге собирают подписи за желающих стать президентом
Кюри Усманов: На деньги Ротенбергов решаются государственные задачи международного масштаба
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели с Андреем Константиновым: Сталина на вас нет!

Очевидцы: на Дворцовом мосту дотла сгорела Subaru

«Иди и смотри»: БГ показал мистический Петербург

Новости компаний
Setl City
24.01.2018 10:27
В 2017 году объем продаж Setl City вырос на 9,8%
Объем продаж жилой недвижимости Setl City в 2017 году увеличился на 9,8% в денежном выражении по сравнению с 2016 годом. Продажи коммерческих помещений выросли на 7,4% за тот же период. Эксклюзивным брокером проектов Setl City выступает «Петербургская Недвижимость»
ООО "Лигр"
15.01.2018 08:00
Стартует печать информационных материалов для выборов Президента РФ
Типография ЛИГР (ОГРН 1107847165205, ИНН 7802715133) информирует о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных предвыборных материалов для выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.12.2017 17:15
Банк «Санкт-Петербург» начинает выпуск карт Visa Cash Back
Банк «Санкт-Петербург» начинает выпуск карт Visa Cash Back. С картой Visa Cash Back клиенты банка смогут получать возврат денежных средств в размере до 10% от суммы совершенных покупок.
Bau City Development
28.11.2017 17:50
ЖК «БауХаус» построили за год
Строительство флагманского дома компании Bau City Development – ЖК BauHaus началось в ноябре прошлого года, тогда была забита первая свая, а уже сегодня на проспекте Космонавтов построены две башни. Секция «B» в этом месяце будет готова под крышу, а секция «А» – вплоть до 23 этажа (из 25)
Коллаж Елены Ясинской/ фото с pixabay.com/ KiraHundeDog/pixabay.com/Vined
15.11.2017 15:01
Китай становится ближе Санкт-Петербургу и доступнее
Бюро переводов Санкт-Петербург и Китайский Центр Переводов объединяют усилия в сближении Китая и России в Санкт-Петербурге, путем предоставления качественных услуг по более доступным ценам
Автор Вадим Гуркин, штатный фотограф КВК «Империя Форум».
09.11.2017 17:00
Розничные сети обновят ассортимент на выставке Петерфуд-2017
15-17 ноября в петербургском КВЦ «Экспофорум» пройдет старейшая международная выставка продовольственных товаров Петерфуд-2017. В этом году выставка выросла на 30%
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
02.11.2017 17:55
Осенние рекорды ипотеки в Банке «Санкт-Петербург»
Банк обновил собственный рекорд по объему ежемесячных выдач времен окончания программы государственной поддержки ипотечного кредитования
«Строительный трест»
31.10.2017 17:07
Жилой комплекс OSTROV готовится к сдаче
Жилой комплекс бизнес-класса OSTROV на Петровском острове, который возводит «Строительный трест», будет сдан в 4 квартале 2017 года. На объекте ведутся завершающие работы
Пресс Служба Группы «Эталон»
31.10.2017 12:10
Аккредитован новый корпус квартала «Галактика» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
ПАО «Промсвязьбанк» аккредитовал корпус 8.1 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга
УК “Новоселье”
26.10.2017 15:10
УК “Новоселье”: квартал “Дельта” будет введен в эксплуатацию раньше заявленного срока
Четвертая очередь строительства крупномасштабного проекта комплексного освоения территории “Новоселье: городские кварталы” возводится с опережением графика
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.