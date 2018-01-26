На Савушкина полыхала квартира

Коммунальная квартира в пятиэтажке Приморского района Петербурга загорелась днем 26 января. С огнем боролись двадцать пожарных.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе городского МЧС, информация о пожаре на Савушкина, 16, поступила в 14:22. Через несколько минут к дому прибыли первые расчёты. Очаг возгорания нашли в двухкомнатной коммунальной квартире на последнем этаже здания. Охватившее полкомнаты пламя было хорошо заметно из окон.

Около двадцати минут потребовалось пяти расчетам, чтобы справиться с открытым огнем. В настоящее время пожарные проливают тлеющие очаги. В МЧС информация о пострадавших не поступала.