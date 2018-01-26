В Петербурге после визита сантехника женщина сварилась в собственной ванной

В Петербурге сантехник заподозрен в смертельном оказании коммунальных услуг. Его манипуляции с трубой горячего водоснабжения привели к сильнейшим ожогам хозяйки квартиры.

Как сообщает ГСУ СК Петербурга 26 января, уголовное дело по оказанию небезопасных услуг (статья 238 УК) возбуждено после установки счетчиков холодной и горячей воды в квартире на проспекте Большевиков. Работы 24 января проводил сантехник управляющей компании. После его ухода 62-летняя хозяйка находилась в ванной комнате, когда трубу с горячей водой прорвало.

Женщина, очевидно, длительное время находилась под воздействием кипятка. Она получила термические ожоги более 90 процентов тела и умерла. Не исключено, что смерть наступила ранее и по другим причинам, а обширная площадь поражения объясняется тем, что в кипятке пострадавшая пробыла довольно продолжительное время. Известно, что нашли ее не сразу.

Сантехник задержан.