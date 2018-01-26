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26.01.2018 20:00

В Пушкинском районе появится новый детский сад

В Пушкинском районе появится новый детский сад
«Терминал-Ресурс»

На территории Проекта комплексного освоения территории «На Царскосельских холмах» построено первое дошкольное общеобразовательное учреждение.  Всего на территории проекта запланировано строительство 12 ДОУ и 5 школ с бассейнами.

Новый детский сад расположен во дворе малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 2». Внутреннее пространство жилого комплекса организовано по принципу безопасного двора. ЖК уже построен и в скором времени будет заселен. Следом за ним будут открыты двери дошкольного общеобразовательного учреждения. 

Первый объект социального назначения на территории Проекта комплексного освоения территории «На Царскосельских холмах» рассчитан на 140 детей в возрасте от 1 года до 7 лет. ДОУ строится по такой же монолитно-кирпичной технологии, как и ЖК «Образцовый квартал 2». Для утепления фасадов используется надежная система теплоизоляции, облицовка фасадов выполнена по системе Capatect.

«Терминал-Ресурс»

Фасады здания выполнены в белом цвете. Особую оригинальность им придает хаотично расположенные окна с разноцветными обрамлениями. Также для радужного настроения и создания позитивного отношения к детскому саду у детей в фасадах здания использованы такие декоративные элементы как разноцветные металлические трубы, цветные обрамления оконных проемов, яркие входные площадки и наружные лестницы.

На первом этаже детского сада расположен бассейн 3х7 м, со всеми сопутствующими помещениями: душевыми, санузлами и пр.

Детский сад, также, как и жилые комплексы, построенные ООО «Терминал-Ресурс», планируется к досрочной сдаче. 

На сегодняшний день застройщик предлагает квартиры в трех ЖК «Образцовые кварталы», расположенные рядом с ДОУ. В каждом из ЖК сейчас действуют специальные предложения на ряд квартир. С подробностями можно ознакомиться в отделе продаж по телефону 719-19-19 или приехав в офис застройщика, расположенный рядом с объектами. 

Жилой квартал "Образцовый квартал 2" – Застройщик  ООО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

Справка о компании «Терминал-Ресурс»

 


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Новости компаний
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